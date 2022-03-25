https://ria.ru/20220325/raneniya-1780175544.html

Шесть мирных жителей ранили в Мариуполе и Владимировке при обстрелах ВСУ

Шесть мирных жителей ранили в Мариуполе и Владимировке при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022

Шесть мирных жителей ранили в Мариуполе и Владимировке при обстрелах ВСУ

Шесть мирных жителей ранены в Мариуполе и Владимировке в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T21:59

2022-03-25T21:59

2022-03-25T21:59

обострение ситуации в днр и лнр

россия

мариуполь

сцкк

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Шесть мирных жителей ранены в Мариуполе и Владимировке в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении шести мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) освобожденных раннее территорий", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что пять человек получили ранения в Мариуполе, одна женщина – во Владимировке. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.Также по оперативной линии поступила информация о повреждениях в результате утреннего обстрела Кировского района города Донецка, говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

россия

мариуполь

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, мариуполь, сцкк, в мире, украина, ситуация в днр и лнр