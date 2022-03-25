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Шесть мирных жителей ранили в Мариуполе и Владимировке при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/raneniya-1780175544.html
Шесть мирных жителей ранили в Мариуполе и Владимировке при обстрелах ВСУ
Шесть мирных жителей ранили в Мариуполе и Владимировке при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022
Шесть мирных жителей ранили в Мариуполе и Владимировке при обстрелах ВСУ
Шесть мирных жителей ранены в Мариуполе и Владимировке в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T21:59
2022-03-25T21:59
обострение ситуации в днр и лнр
россия
мариуполь
сцкк
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Шесть мирных жителей ранены в Мариуполе и Владимировке в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении шести мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) освобожденных раннее территорий", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что пять человек получили ранения в Мариуполе, одна женщина – во Владимировке. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.Также по оперативной линии поступила информация о повреждениях в результате утреннего обстрела Кировского района города Донецка, говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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россия, мариуполь, сцкк, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
21:59 25.03.2022
 
Шесть мирных жителей ранили в Мариуполе и Владимировке при обстрелах ВСУ

ДНР в СЦКК: шесть мирных жителей пострадали в Мариуполе и Владимировке из-за обстрелов ВСУ

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Шесть мирных жителей ранены в Мариуполе и Владимировке в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении шести мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) освобожденных раннее территорий", - говорится в Telegram-канале представительства.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Отмечается, что пять человек получили ранения в Мариуполе, одна женщина – во Владимировке. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Также по оперативной линии поступила информация о повреждениях в результате утреннего обстрела Кировского района города Донецка, говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияМариупольСЦККВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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