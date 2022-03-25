https://ria.ru/20220325/rakety-1780050357.html
Песков переадресовал военным вопрос о работе российских ракет на Украине
Песков переадресовал военным вопрос о работе российских ракет на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Песков переадресовал военным вопрос о работе российских ракет на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не хочет уподобляться США и комментировать их бездоказательные заявления о не сработавших... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:28
2022-03-25T13:28
2022-03-25T13:28
обострение ситуации в днр и лнр
сша
украина
в мире
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_0:104:3082:1838_1920x0_80_0_0_d03e6f8617184d9a9fecc25eed459f25.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не хочет уподобляться США и комментировать их бездоказательные заявления о не сработавших высокоточных ракетах РФ на Украине.Ранее ряд СМИ со ссылкой на Reuters сообщили о том, что, по оценкам американских военных, до 60% высокоточных российских ракет в Украине не взрывается."У меня не может быть комментария. Я не хочу уподобляться США и бездоказательно что-то на этот счет заявлять. Здесь могут что-то сказать только наши военные, поэтому я рекомендую к ним и обращаться", - сказал Песков, комментируя сообщения из США о том, что до 60% российских высокоточных ракет, используемых на Украине, не сработали.
https://ria.ru/20220325/toplivo-1780005265.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_c64d948a0eee683745781b8fe0d20e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, в мире, россия, дмитрий песков
Песков переадресовал военным вопрос о работе российских ракет на Украине
Песков отказался комментировать сообщения о якобы не сработавших ракетах на Украине