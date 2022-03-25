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Песков переадресовал военным вопрос о работе российских ракет на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/rakety-1780050357.html
Песков переадресовал военным вопрос о работе российских ракет на Украине
Песков переадресовал военным вопрос о работе российских ракет на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Песков переадресовал военным вопрос о работе российских ракет на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не хочет уподобляться США и комментировать их бездоказательные заявления о не сработавших... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:28
2022-03-25T13:28
обострение ситуации в днр и лнр
сша
украина
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не хочет уподобляться США и комментировать их бездоказательные заявления о не сработавших высокоточных ракетах РФ на Украине.Ранее ряд СМИ со ссылкой на Reuters сообщили о том, что, по оценкам американских военных, до 60% высокоточных российских ракет в Украине не взрывается."У меня не может быть комментария. Я не хочу уподобляться США и бездоказательно что-то на этот счет заявлять. Здесь могут что-то сказать только наши военные, поэтому я рекомендую к ним и обращаться", - сказал Песков, комментируя сообщения из США о том, что до 60% российских высокоточных ракет, используемых на Украине, не сработали.
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сша, украина, в мире, россия, дмитрий песков
13:28 25.03.2022
 
Песков переадресовал военным вопрос о работе российских ракет на Украине

Песков отказался комментировать сообщения о якобы не сработавших ракетах на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не хочет уподобляться США и комментировать их бездоказательные заявления о не сработавших высокоточных ракетах РФ на Украине.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на Reuters сообщили о том, что, по оценкам американских военных, до 60% высокоточных российских ракет в Украине не взрывается.
"У меня не может быть комментария. Я не хочу уподобляться США и бездоказательно что-то на этот счет заявлять. Здесь могут что-то сказать только наши военные, поэтому я рекомендую к ним и обращаться", - сказал Песков, комментируя сообщения из США о том, что до 60% российских высокоточных ракет, используемых на Украине, не сработали.
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