https://ria.ru/20220325/rakety-1780050357.html

Песков переадресовал военным вопрос о работе российских ракет на Украине

Песков переадресовал военным вопрос о работе российских ракет на Украине - РИА Новости, 25.03.2022

Песков переадресовал военным вопрос о работе российских ракет на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не хочет уподобляться США и комментировать их бездоказательные заявления о не сработавших... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:28

2022-03-25T13:28

2022-03-25T13:28

обострение ситуации в днр и лнр

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дмитрий песков

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не хочет уподобляться США и комментировать их бездоказательные заявления о не сработавших высокоточных ракетах РФ на Украине.Ранее ряд СМИ со ссылкой на Reuters сообщили о том, что, по оценкам американских военных, до 60% высокоточных российских ракет в Украине не взрывается."У меня не может быть комментария. Я не хочу уподобляться США и бездоказательно что-то на этот счет заявлять. Здесь могут что-то сказать только наши военные, поэтому я рекомендую к ним и обращаться", - сказал Песков, комментируя сообщения из США о том, что до 60% российских высокоточных ракет, используемых на Украине, не сработали.

https://ria.ru/20220325/toplivo-1780005265.html

сша

украина

россия

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Ольга Маркова

сша, украина, в мире, россия, дмитрий песков