https://ria.ru/20220325/raketa-1779968136.html

КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты

КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 25.03.2022

КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея подтвердила, что провела утром в четверг тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", передает агентство Ренхап со... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T00:33

2022-03-25T00:33

2022-03-25T13:08

в мире

кндр (северная корея)

ким чен ын

пхеньян

япония

южная корея

сша

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Северная Корея подтвердила, что провела утром в четверг тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее сообщалось, что КНДР в четверг произвела пуск баллистической ракеты большой дальности, предположительно МБР, в сторону Японского моря. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета КНДР пролетела примерно 1080 километров, максимальная высота полета составила более 6200 километров. В качестве ответной меры Южная Корея пустила ряд баллистических и крылатых ракет в сторону Японского моря.Согласно агентству, приказ о запуске ракеты отдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что страна готовится к долгосрочному противостоянию с США. Также Ким Чен Ын заявил, что ракета пролетела 1 090 километров, максимальная высота полета составила 6 248 километров, передает Ренхап.Это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году, один из них, по оценке военных источников Японии и Южной Кореи, закончился неудачей. Это первый пуск МБР Северной Кореей более чем за четыре года. С конца 2017 года Пхеньян придерживался добровольного моратория на ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет.

https://ria.ru/20220324/zasedanie-1779947870.html

кндр (северная корея)

пхеньян

япония

южная корея

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, пхеньян, япония, южная корея, сша