00:33 25.03.2022 (обновлено: 13:08 25.03.2022)
КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты
КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты в четверг
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. 24 марта 2022
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Северная Корея подтвердила, что провела утром в четверг тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что КНДР в четверг произвела пуск баллистической ракеты большой дальности, предположительно МБР, в сторону Японского моря. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета КНДР пролетела примерно 1080 километров, максимальная высота полета составила более 6200 километров. В качестве ответной меры Южная Корея пустила ряд баллистических и крылатых ракет в сторону Японского моря.
Согласно агентству, приказ о запуске ракеты отдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что страна готовится к долгосрочному противостоянию с США. Также Ким Чен Ын заявил, что ракета пролетела 1 090 километров, максимальная высота полета составила 6 248 километров, передает Ренхап.
Это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году, один из них, по оценке военных источников Японии и Южной Кореи, закончился неудачей. Это первый пуск МБР Северной Кореей более чем за четыре года. С конца 2017 года Пхеньян придерживался добровольного моратория на ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет.