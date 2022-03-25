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КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 25.03.2022
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КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты
КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 25.03.2022
КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты
Северная Корея подтвердила, что провела утром в четверг тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", передает агентство Ренхап со... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T00:33
2022-03-25T13:08
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
пхеньян
япония
южная корея
сша
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Северная Корея подтвердила, что провела утром в четверг тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее сообщалось, что КНДР в четверг произвела пуск баллистической ракеты большой дальности, предположительно МБР, в сторону Японского моря. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета КНДР пролетела примерно 1080 километров, максимальная высота полета составила более 6200 километров. В качестве ответной меры Южная Корея пустила ряд баллистических и крылатых ракет в сторону Японского моря.Согласно агентству, приказ о запуске ракеты отдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что страна готовится к долгосрочному противостоянию с США. Также Ким Чен Ын заявил, что ракета пролетела 1 090 километров, максимальная высота полета составила 6 248 километров, передает Ренхап.Это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году, один из них, по оценке военных источников Японии и Южной Кореи, закончился неудачей. Это первый пуск МБР Северной Кореей более чем за четыре года. С конца 2017 года Пхеньян придерживался добровольного моратория на ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет.
https://ria.ru/20220324/zasedanie-1779947870.html
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япония
южная корея
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в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, пхеньян, япония, южная корея, сша
00:33 25.03.2022 (обновлено: 13:08 25.03.2022)
 
КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты

КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты в четверг

© REUTERS / KCNAИспытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. 24 марта 2022
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. 24 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / KCNA
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. 24 марта 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Северная Корея подтвердила, что провела утром в четверг тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что КНДР в четверг произвела пуск баллистической ракеты большой дальности, предположительно МБР, в сторону Японского моря. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета КНДР пролетела примерно 1080 километров, максимальная высота полета составила более 6200 километров. В качестве ответной меры Южная Корея пустила ряд баллистических и крылатых ракет в сторону Японского моря.
Согласно агентству, приказ о запуске ракеты отдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что страна готовится к долгосрочному противостоянию с США. Также Ким Чен Ын заявил, что ракета пролетела 1 090 километров, максимальная высота полета составила 6 248 километров, передает Ренхап.
Это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году, один из них, по оценке военных источников Японии и Южной Кореи, закончился неудачей. Это первый пуск МБР Северной Кореей более чем за четыре года. С конца 2017 года Пхеньян придерживался добровольного моратория на ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 21:12
Источник: США и другие страны запросили заседание СБ ООН после пуска КНДР
 
В миреКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнПхеньянЯпонияЮжная КореяСША
 
 
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