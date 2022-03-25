https://ria.ru/20220325/radio-1780106486.html

СМИ: австралийское радио обвинили в распространении "российской пропаганды"

СМИ: австралийское радио обвинили в распространении "российской пропаганды" - РИА Новости, 25.03.2022

СМИ: австралийское радио обвинили в распространении "российской пропаганды"

Обвинения в распространении "российской пропаганды" в связи с событиями на Украине посыпались на мельбурнскую русскоязычную радиостанцию 3ZZZ в Австралии,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:27

2022-03-25T16:27

2022-03-25T16:27

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Обвинения в распространении "российской пропаганды" в связи с событиями на Украине посыпались на мельбурнскую русскоязычную радиостанцию 3ZZZ в Австралии, сообщает новостной портал news.com.au.По данным портала, радио подвергли критике, а Австралийское управление по делам СМИ (ACMA) проводит расследование, как утверждается, в связи с жалобами на то, что после начала военной операции РФ на Украине 3ZZZ распространяла "прокремлевские настроения и ложную информацию о конфликте на Украине"."Программа, по некоторым данным, проигрывала песню, содержащую унизительные слова об украинском народе и политиках, утверждала, что российская армия не нападала на украинские города", - сообщает портал.По его данным, ACMA подтверждает, что получило четыре жалобы о содержании программ радиостанции 3ZZZ."Мы обеспокоены поднятой проблемой и рассматриваем эту тему, в том числе изучая содержание двух эпизодов радиопрограммы", - приводит news.com.au слова представителя ACMA.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html

https://ria.ru/20220324/kanal-1779880009.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, австралия