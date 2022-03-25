Рейтинг@Mail.ru
СМИ: австралийское радио обвинили в распространении "российской пропаганды" - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/radio-1780106486.html
СМИ: австралийское радио обвинили в распространении "российской пропаганды"
СМИ: австралийское радио обвинили в распространении "российской пропаганды" - РИА Новости, 25.03.2022
СМИ: австралийское радио обвинили в распространении "российской пропаганды"
Обвинения в распространении "российской пропаганды" в связи с событиями на Украине посыпались на мельбурнскую русскоязычную радиостанцию 3ZZZ в Австралии,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:27
2022-03-25T16:27
в мире
россия
украина
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150606/79/1506067906_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_f0dca0cb00f70766b76571a02af46409.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Обвинения в распространении "российской пропаганды" в связи с событиями на Украине посыпались на мельбурнскую русскоязычную радиостанцию 3ZZZ в Австралии, сообщает новостной портал news.com.au.По данным портала, радио подвергли критике, а Австралийское управление по делам СМИ (ACMA) проводит расследование, как утверждается, в связи с жалобами на то, что после начала военной операции РФ на Украине 3ZZZ распространяла "прокремлевские настроения и ложную информацию о конфликте на Украине"."Программа, по некоторым данным, проигрывала песню, содержащую унизительные слова об украинском народе и политиках, утверждала, что российская армия не нападала на украинские города", - сообщает портал.По его данным, ACMA подтверждает, что получило четыре жалобы о содержании программ радиостанции 3ZZZ."Мы обеспокоены поднятой проблемой и рассматриваем эту тему, в том числе изучая содержание двух эпизодов радиопрограммы", - приводит news.com.au слова представителя ACMA.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html
https://ria.ru/20220324/kanal-1779880009.html
россия
украина
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150606/79/1506067906_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_4cad8af5e86f31b0beaf3746caba5bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, австралия
16:27 25.03.2022
 
СМИ: австралийское радио обвинили в распространении "российской пропаганды"

News.com.au: радио 3ZZZ в Австралии обвинили в распространении "российской пропаганды"

© Fotolia / zhu difengЭфир на радио
Эфир на радио - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Fotolia / zhu difeng
Эфир на радио
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Обвинения в распространении "российской пропаганды" в связи с событиями на Украине посыпались на мельбурнскую русскоязычную радиостанцию 3ZZZ в Австралии, сообщает новостной портал news.com.au.
По данным портала, радио подвергли критике, а Австралийское управление по делам СМИ (ACMA) проводит расследование, как утверждается, в связи с жалобами на то, что после начала военной операции РФ на Украине 3ZZZ распространяла "прокремлевские настроения и ложную информацию о конфликте на Украине".
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 08:00
Западные СМИ опустили стандарты журналистики до небывалых глубин
"Программа, по некоторым данным, проигрывала песню, содержащую унизительные слова об украинском народе и политиках, утверждала, что российская армия не нападала на украинские города", - сообщает портал.
По его данным, ACMA подтверждает, что получило четыре жалобы о содержании программ радиостанции 3ZZZ.
"Мы обеспокоены поднятой проблемой и рассматриваем эту тему, в том числе изучая содержание двух эпизодов радиопрограммы", - приводит news.com.au слова представителя ACMA.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 16:07
Канал в Италии прекратил работать с экспертом из-за его позиции по Украине
 
В миреРоссияУкраинаАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала