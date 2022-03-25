https://ria.ru/20220325/pushkov-1779975101.html

Пушков заявил о безвыходном положении Запада в ситуации с газом

Пушков заявил о безвыходном положении Запада в ситуации с газом - РИА Новости, 25.03.2022

Пушков заявил о безвыходном положении Запада в ситуации с газом

Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу, заявил в беседе с "Парламентской газетой"... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T04:23

2022-03-25T04:23

2022-03-25T04:30

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу, заявил в беседе с "Парламентской газетой" сенатор Алексей Пушков.По его мнению, сейчас западные страны осмысливают новые условия торговли.Сенатор считает, что решение России перевести в рубли оплату за голубого топлива для недружественных стран поменяет конфигурацию мировой экономики."Мы сейчас присутствуем при переформатировании не только мировой геополитики, но и мировой системы финансово-экономических отношений. Это переформатирование начато не нами. Глубинная причина — в той экономической войне, которая уже давно объявлена России. В этих условиях мы будем заниматься таким переформатированием в соответствии с нашими интересами и потребностями", — пояснил член Совфеда.Пушков предположил, что в перспективе эта мера может привести к укреплению рубля.Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220325/gaz-1779972259.html

https://ria.ru/20220324/sholts-1779927352.html

https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html

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