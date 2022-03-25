04:23 25.03.2022 (обновлено: 04:30 25.03.2022)
Пушков заявил о безвыходном положении Запада в ситуации с газом
Сенатор Пушков: принципиальная позиция России вынудит Запад покупать газ в рублях
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу, заявил в беседе с "Парламентской газетой" сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, сейчас западные страны осмысливают новые условия торговли.
"Кто-то будет готов перейти на оплату газа рублями, а кто-то станет настаивать на расчетах в евро и долларах. Соответственно, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора", — высказался Пушков.
Сенатор считает, что решение России перевести в рубли оплату за голубого топлива для недружественных стран поменяет конфигурацию мировой экономики.
"Мы сейчас присутствуем при переформатировании не только мировой геополитики, но и мировой системы финансово-экономических отношений. Это переформатирование начато не нами. Глубинная причина — в той экономической войне, которая уже давно объявлена России. В этих условиях мы будем заниматься таким переформатированием в соответствии с нашими интересами и потребностями", — пояснил член Совфеда.
Пушков предположил, что в перспективе эта мера может привести к укреплению рубля.
Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.