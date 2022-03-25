https://ria.ru/20220325/ptitsy-1780077114.html
Специалисты Мосприроды развесят более 200 искусственных гнездовий
Специалисты Мосприроды развесят более 200 искусственных гнездовий - РИА Новости, 25.03.2022
Специалисты Мосприроды развесят более 200 искусственных гнездовий
Специалисты Мосприроды к Международному дню птиц 1 апреля развесят более 200 искусственных гнездовий, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:01
2022-03-25T15:01
2022-03-25T15:01
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты Мосприроды к Международному дню птиц 1 апреля развесят более 200 искусственных гнездовий, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В Москву возвращаются перелетные пернатые, оседлые птицы тоже готовы создавать семьи и заводить птенцов. А для этого им нужно жилье, отметили в департаменте.Искусственные гнездовья на природных территориях, как правило, развешивают там, где растут молодые деревья и есть дефицит естественных дупел, подчеркнули специалисты.'С 1 по 3 апреля Мосприрода проведет акцию по "строительству жилья" для пернатых, приуроченную к Международному дню птиц и масштабной природоохранной акции "Каждому пернатому доступное жилье". В течение трех дней специалисты построят новые или вернут на место отремонтированные более 200 "квартир" для пернатых. В прошлом году в рамках акции было развешено более 150 искусственных гнездовий", - говорится в сообщении.Мосприрода приглашает всех желающих также принять участие в акции и принести свои именные скворечники, синичники, полудуплянки, совятники, стрижатники, трясогузочники, гоголятники, домики для горихвосток, пищухи и другие искусственные гнездовья.
https://ria.ru/20220325/moskva-1780001098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мосприрода
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты Мосприроды к Международному дню птиц 1 апреля развесят более 200 искусственных гнездовий, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В Москву
возвращаются перелетные пернатые, оседлые птицы тоже готовы создавать семьи и заводить птенцов. А для этого им нужно жилье, отметили в департаменте.
Искусственные гнездовья на природных территориях, как правило, развешивают там, где растут молодые деревья и есть дефицит естественных дупел, подчеркнули специалисты.
'С 1 по 3 апреля Мосприрода
проведет акцию по "строительству жилья" для пернатых, приуроченную к Международному дню птиц и масштабной природоохранной акции "Каждому пернатому доступное жилье". В течение трех дней специалисты построят новые или вернут на место отремонтированные более 200 "квартир" для пернатых. В прошлом году в рамках акции было развешено более 150 искусственных гнездовий", - говорится в сообщении.
Мосприрода приглашает всех желающих также принять участие в акции и принести свои именные скворечники, синичники, полудуплянки, совятники, стрижатники, трясогузочники, гоголятники, домики для горихвосток, пищухи и другие искусственные гнездовья.
"После того, как домики для птиц развешиваются на деревьях, специалисты Мосприроды начинают за ними наблюдать и фиксируют, какие птицы заселили жилье, когда у них появится потомство, когда птенцы начнут выбираться из гнезда", - указано в сообщении.