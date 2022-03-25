https://ria.ru/20220325/ptitsy-1780077114.html

Специалисты Мосприроды развесят более 200 искусственных гнездовий

Специалисты Мосприроды развесят более 200 искусственных гнездовий - РИА Новости, 25.03.2022

Специалисты Мосприроды развесят более 200 искусственных гнездовий

Специалисты Мосприроды к Международному дню птиц 1 апреля развесят более 200 искусственных гнездовий, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:01

2022-03-25T15:01

2022-03-25T15:01

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москва

мосприрода

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты Мосприроды к Международному дню птиц 1 апреля развесят более 200 искусственных гнездовий, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В Москву возвращаются перелетные пернатые, оседлые птицы тоже готовы создавать семьи и заводить птенцов. А для этого им нужно жилье, отметили в департаменте.Искусственные гнездовья на природных территориях, как правило, развешивают там, где растут молодые деревья и есть дефицит естественных дупел, подчеркнули специалисты.'С 1 по 3 апреля Мосприрода проведет акцию по "строительству жилья" для пернатых, приуроченную к Международному дню птиц и масштабной природоохранной акции "Каждому пернатому доступное жилье". В течение трех дней специалисты построят новые или вернут на место отремонтированные более 200 "квартир" для пернатых. В прошлом году в рамках акции было развешено более 150 искусственных гнездовий", - говорится в сообщении.Мосприрода приглашает всех желающих также принять участие в акции и принести свои именные скворечники, синичники, полудуплянки, совятники, стрижатники, трясогузочники, гоголятники, домики для горихвосток, пищухи и другие искусственные гнездовья.

https://ria.ru/20220325/moskva-1780001098.html

https://realty.ria.ru/20220324/gazony-1779613666.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода