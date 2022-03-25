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Спасти пернатого хищника: как правильно помочь диким птицам в беде - РИА Новости, 25.03.2022
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Спасти пернатого хищника: как правильно помочь диким птицам в беде
Спасти пернатого хищника: как правильно помочь диким птицам в беде - РИА Новости, 25.03.2022
Спасти пернатого хищника: как правильно помочь диким птицам в беде
В России гнездится около 40 видов хищных птиц, и водятся они не только в лесах – многих можно встретить в черте города. Что делать, если попался больной или... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:00
2022-03-25T10:00
общество
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В России гнездится около 40 видов хищных птиц, и водятся они не только в лесах – многих можно встретить в черте города. Что делать, если попался больной или раненный пернатый охотник, как не причинить вред, рассказали директор АНО "Тамбовский областной центр охраны хищных птиц и возрождения соколиной охоты "Русский сокол"", кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Ламонов и ветеринарный врач, специалист по здоровью птиц, работник центров реабилитации диких животных "Сирин" и "Воронье гнездо" Мария Маркина.Пернатые санитары города"Подавляющее большинство хищных птиц в нашей стране – редкие виды и занесены либо в Красную книгу РФ, либо в региональные красные книги", – отметил Владимир Ламонов.По его словам, в Центральной России чаще всего встречаются канюки, коршуны и луни.В черте города обычные виды – это ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, обыкновенная пустельга (мелкий сокол), который гнездится на крышах. Ястребов можно увидеть в парках и лесопарках."В городе для них много доступной пищи, например синицы и воробьи. Какие-то виды охотятся на голубей плюс мелкие мышевидные грызуны, то есть молодые крысы. Тем самым хищники выступают в роли санитаров, подчищая больных и слабых птиц из популяции и оказывая хотя бы некоторое влияние на популяцию городских крыс", – рассказала Мария Маркина.Значительно реже можно встретить крупных хищных птиц – орлов или орланов."Из сов самыми обычными и заметными являются ушастые совы, которых можно встретить в черте города. Здесь же могут гнездиться неясыти и сычи. А вот чтобы встретить болотную сову, бородатую неясыть или филина, придется выбираться за город", – добавил Владимир Ламонов.Первая помощьЭксперты выделяют несколько важных моментов при спасении пернатых.Первое. Если вы увидели хищную птицу с признаками болезни или травмы, постарайтесь ограничить ее передвижения.Мария Маркина подчеркнула, что если удалось догнать и поймать хищника, даже если он убегал, улетал, сопротивлялся, – это в любом случае птица, которой требуется помощь."Здоровый хищник в норме не подпустит вас даже метров на десять или двадцать, а просто улетит. Если он не смог улететь или убежать от вас, а вы смогли, пусть даже очень резво бегая, его догнать, значит, это птица с какими-то отклонениями по здоровью", – отметила она.Но есть исключения, когда стоит пройти мимо, добавляет ветврач. Это особи хищных птиц, только встающие на крыло: многие птицы покидают гнездо, когда еще не умеют полноценно летать. Они изучают территорию, а родители наблюдают со стороны. Их можно подсадить куда-то повыше для безопасности и этим ограничиться."Рассказы о том, что родители не принимают птенцов из-за запаха человека, – не более чем мифы. Птицы не воспринимают запахи", – сказала Мария Маркина.Второе. Необходимо поймать пернатого, но помнить, что, несмотря на болезнь или ранения, это хищник, и даже при серьезных травмах он может навредить вам, подчеркнули специалисты.Третье. Птицу нельзя помещать в клетку. Лучше всего укрыть хищника в просторной коробке, сделав отверстия для воздуха, а на дно постелить сено или впитывающие тряпки."Не открывайте коробку на улице, проверить "как он там". Если птица случайно улетит, она не "поправилась и улетела", а собрала последние силы и в испуге ринулась подальше от опасности (человека)", – добавила Мария Маркина.Эксперты заверяют, что риски подхватить от птицы какую-то болезнь – минимальны."У птиц и млекопитающих мало общих болезней и паразитов. А от риска получить травмы убережет соблюдение элементарных мер безопасности", –сказал Владимир Ламонов.Однако все же нужно быть острожным и после контакта с птицей помыть руки, добавляет Мария Маркина."Чтобы не подцепить инфекцию, переносчиком которой может быть птица, достаточно соблюдать простую бытовую гигиену, минимизировав контакт с животным и обрабатывая руки дезраствором после контакта, а также сократив сроки пребывания хищника в жилом помещении с вами, передав его специалистам как можно быстрее", – сказала она.Четвертое. Ни в коем случае нельзя кормить и поить пернатого – этим вы можете только нанести вред, подчеркнули эксперты. Максимум можно предложить воду в поилке, но не более того.Пятое. Необходимо тут же найти специалистов."При обнаружении хищной птицы необходимо первым делом сообщить в региональное отделение Росприроднадзора. В некоторых случаях сотрудники помогут найти центр помощи, в некоторых придется заняться этим самостоятельно", – отметил Владимир Ламонов.Чем быстрее птица попадет к специалистам, тем лучше.Официальный статус как способ помочьВ регионах России центры, которые смогут помочь пернатым, называются по-разному. Например, в Тамбовской области официальный статус реабилитационного центра недавно получила АНО "Тамбовский областной центр охраны хищных птиц и возрождения соколиной охоты "Русский сокол"". Там не только помогают хищным птицам, но и организуют природоохранные программы, направленные на сохранение биоразнообразия и экологическое просвещение.Необходимость в получении официального статуса была продиктована требованиями закона, подчеркнул глава центра Владимир Ламонов."Физическое лицо не может заниматься помощью диким животным, как это было раньше. Волонтерская деятельность без документов в этой области оказалась вне закона вместе с, например, частными передержками для собак и кошек. Теперь приютить бездомных животных может тоже только официальная организация", –сказал он.К тому же новый статус позволяет рассчитывать на государственную поддержку в виде грантов или целевых субсидий, резюмировал Владимир Ламонов.В нашей стране довольно хорошо развито волонтерство в сфере реабилитации диких животных, добавляет Мария Маркина."Во многих регионах есть официальные организации, работающие на благотворительной основе, которые занимаются помощью диким птицам с целью их возврата на волю. Например, центр "Сирин" в Санкт-Петербурге, "Воронье гнездо" в Москве, "Полнолуние" в Казани, "Наша природа" в Воронеже, "Пеликан" в Краснодарском крае, "Мата-мата" в Архангельске, Новосибирский "ЦРДЖ", "Мудрый Рух" в Саратове и другие", – заключила она.
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общество
10:00 25.03.2022
 

Спасти пернатого хищника: как правильно помочь диким птицам в беде

© Мария МаркинаТравмированный воробьиный сыч рыжей морфы
Травмированный воробьиный сыч рыжей морфы
© Мария Маркина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В России гнездится около 40 видов хищных птиц, и водятся они не только в лесах – многих можно встретить в черте города. Что делать, если попался больной или раненный пернатый охотник, как не причинить вред, рассказали директор АНО "Тамбовский областной центр охраны хищных птиц и возрождения соколиной охоты "Русский сокол"", кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Ламонов и ветеринарный врач, специалист по здоровью птиц, работник центров реабилитации диких животных "Сирин" и "Воронье гнездо" Мария Маркина.

Пернатые санитары города

"Подавляющее большинство хищных птиц в нашей стране – редкие виды и занесены либо в Красную книгу РФ, либо в региональные красные книги", – отметил Владимир Ламонов.
По его словам, в Центральной России чаще всего встречаются канюки, коршуны и луни.
В черте города обычные виды – это ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, обыкновенная пустельга (мелкий сокол), который гнездится на крышах. Ястребов можно увидеть в парках и лесопарках.
© Из личного архива Владимира ЛамоноваОрел
Орел
© Из личного архива Владимира Ламонова
Орел
"В городе для них много доступной пищи, например синицы и воробьи. Какие-то виды охотятся на голубей плюс мелкие мышевидные грызуны, то есть молодые крысы. Тем самым хищники выступают в роли санитаров, подчищая больных и слабых птиц из популяции и оказывая хотя бы некоторое влияние на популяцию городских крыс", – рассказала Мария Маркина.
Значительно реже можно встретить крупных хищных птиц – орлов или орланов.
"Из сов самыми обычными и заметными являются ушастые совы, которых можно встретить в черте города. Здесь же могут гнездиться неясыти и сычи. А вот чтобы встретить болотную сову, бородатую неясыть или филина, придется выбираться за город", – добавил Владимир Ламонов.

Первая помощь

Эксперты выделяют несколько важных моментов при спасении пернатых.
Первое. Если вы увидели хищную птицу с признаками болезни или травмы, постарайтесь ограничить ее передвижения.
"Очень часто при обнаружении травмированной птицы люди просто проходят мимо, а уже потом начинают искать квалифицированную помощь. Увы, этого времени достаточно, чтобы птица сменила место нахождения, и при выезде специалистов на место обнаружить ее не удается. Если птица действительно нуждалась в помощи, то в таком случае она, скорее всего, погибнет", – сказал Владимир Ламонов.
Мария Маркина подчеркнула, что если удалось догнать и поймать хищника, даже если он убегал, улетал, сопротивлялся, – это в любом случае птица, которой требуется помощь.
"Здоровый хищник в норме не подпустит вас даже метров на десять или двадцать, а просто улетит. Если он не смог улететь или убежать от вас, а вы смогли, пусть даже очень резво бегая, его догнать, значит, это птица с какими-то отклонениями по здоровью", – отметила она.
Но есть исключения, когда стоит пройти мимо, добавляет ветврач. Это особи хищных птиц, только встающие на крыло: многие птицы покидают гнездо, когда еще не умеют полноценно летать. Они изучают территорию, а родители наблюдают со стороны. Их можно подсадить куда-то повыше для безопасности и этим ограничиться.
© фото Анастасии ДеминойАфриканская белолицая совка на приеме
Африканская белолицая совка на приеме
© фото Анастасии Деминой
Африканская белолицая совка на приеме
"Рассказы о том, что родители не принимают птенцов из-за запаха человека, – не более чем мифы. Птицы не воспринимают запахи", – сказала Мария Маркина.
Второе. Необходимо поймать пернатого, но помнить, что, несмотря на болезнь или ранения, это хищник, и даже при серьезных травмах он может навредить вам, подчеркнули специалисты.
"Проще всего поймать птицу, накинув на нее ткань (это может быть куртка, покрывало и т.д.). Птицу берут в руки зафиксировав лапы. Клюв для атаки хищные птицы обычно не используют", – рассказал Владимир Ламонов.
Третье. Птицу нельзя помещать в клетку. Лучше всего укрыть хищника в просторной коробке, сделав отверстия для воздуха, а на дно постелить сено или впитывающие тряпки.
"Не открывайте коробку на улице, проверить "как он там". Если птица случайно улетит, она не "поправилась и улетела", а собрала последние силы и в испуге ринулась подальше от опасности (человека)", – добавила Мария Маркина.
Эксперты заверяют, что риски подхватить от птицы какую-то болезнь – минимальны.
"У птиц и млекопитающих мало общих болезней и паразитов. А от риска получить травмы убережет соблюдение элементарных мер безопасности", –сказал Владимир Ламонов.
© Мария МаркинаПодобранный сизый голубь
Подобранный сизый голубь
© Мария Маркина
Подобранный сизый голубь
Однако все же нужно быть острожным и после контакта с птицей помыть руки, добавляет Мария Маркина.
"Чтобы не подцепить инфекцию, переносчиком которой может быть птица, достаточно соблюдать простую бытовую гигиену, минимизировав контакт с животным и обрабатывая руки дезраствором после контакта, а также сократив сроки пребывания хищника в жилом помещении с вами, передав его специалистам как можно быстрее", – сказала она.
Четвертое. Ни в коем случае нельзя кормить и поить пернатого – этим вы можете только нанести вред, подчеркнули эксперты. Максимум можно предложить воду в поилке, но не более того.
"Слишком сложно соблюсти правильный рацион. Метаболизм у птиц очень быстрый, поэтому истощение происходит тоже очень быстро. К тому же неизвестно, сколько уже птица была без корма. Надо помнить, что чаще всего лучше вообще не покормить, чем покормить неправильно", – подчеркнул Ламонов.
Пятое. Необходимо тут же найти специалистов.
"При обнаружении хищной птицы необходимо первым делом сообщить в региональное отделение Росприроднадзора. В некоторых случаях сотрудники помогут найти центр помощи, в некоторых придется заняться этим самостоятельно", – отметил Владимир Ламонов.
Чем быстрее птица попадет к специалистам, тем лучше.

Официальный статус как способ помочь

В регионах России центры, которые смогут помочь пернатым, называются по-разному. Например, в Тамбовской области официальный статус реабилитационного центра недавно получила АНО "Тамбовский областной центр охраны хищных птиц и возрождения соколиной охоты "Русский сокол"". Там не только помогают хищным птицам, но и организуют природоохранные программы, направленные на сохранение биоразнообразия и экологическое просвещение.
Необходимость в получении официального статуса была продиктована требованиями закона, подчеркнул глава центра Владимир Ламонов.
"Физическое лицо не может заниматься помощью диким животным, как это было раньше. Волонтерская деятельность без документов в этой области оказалась вне закона вместе с, например, частными передержками для собак и кошек. Теперь приютить бездомных животных может тоже только официальная организация", –сказал он.
К тому же новый статус позволяет рассчитывать на государственную поддержку в виде грантов или целевых субсидий, резюмировал Владимир Ламонов.
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В нашей стране довольно хорошо развито волонтерство в сфере реабилитации диких животных, добавляет Мария Маркина.
"Во многих регионах есть официальные организации, работающие на благотворительной основе, которые занимаются помощью диким птицам с целью их возврата на волю. Например, центр "Сирин" в Санкт-Петербурге, "Воронье гнездо" в Москве, "Полнолуние" в Казани, "Наша природа" в Воронеже, "Пеликан" в Краснодарском крае, "Мата-мата" в Архангельске, Новосибирский "ЦРДЖ", "Мудрый Рух" в Саратове и другие", – заключила она.
 
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