17:02 25.03.2022 (обновлено: 17:20 25.03.2022)
Мирные протесты граждан против роста цен прошли в Черногории
Портал CDM сообщил о мирных протестах граждан против роста цен в Черногории
БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. Группы граждан в нескольких городах Черногории блокировали на час дорожное движение из-за роста цен, вызванного санкционным кризисом, передает портал CDM.
В Черногории со вторника отмечается снижение цен на топливо, ранее они несколько раз достигли максимального после получения независимости страной в 2006 году уровня. Литр "евросупер 95" бензина на различных заправках сейчас стоит около 1,74 евро, столько же в среднем стоит евродизель. Подорожание коснулось не только горюче-смазочных материалов. Однако, парламент Черногории из-за затянувшегося политического кризиса не смог созвать заседание для принятия антикризисных мер, в том числе, снижения акцизов.
"Наше государство находится в блокаде. Блокирована работа Скупщины (парламента) и госструктур и ничто не функционирует. А цены продолжают расти", - цитирует портал группу граждан, перекрывших с 12.00 до 13.00 (14.00 до 16.00 мск) движение на круговом перекрестке в Подгорице.
По данным СМИ, в акции участвовало меньше жителей, чем собралось журналистов. Организаторы акций через соцсети не выступили с заявлениями. На час было блокировано движение также на отдельных участках дорог в городах Никшич, Биело-Поле, Беране, Котор и Тиват.