https://ria.ru/20220325/protesty-1780119633.html

Мирные протесты граждан против роста цен прошли в Черногории

Мирные протесты граждан против роста цен прошли в Черногории - РИА Новости, 25.03.2022

Мирные протесты граждан против роста цен прошли в Черногории

Группы граждан в нескольких городах Черногории блокировали на час дорожное движение из-за роста цен, вызванного санкционным кризисом, передает портал CDM. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:02

2022-03-25T17:02

2022-03-25T17:20

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черногория

протесты

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БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. Группы граждан в нескольких городах Черногории блокировали на час дорожное движение из-за роста цен, вызванного санкционным кризисом, передает портал CDM.В Черногории со вторника отмечается снижение цен на топливо, ранее они несколько раз достигли максимального после получения независимости страной в 2006 году уровня. Литр "евросупер 95" бензина на различных заправках сейчас стоит около 1,74 евро, столько же в среднем стоит евродизель. Подорожание коснулось не только горюче-смазочных материалов. Однако, парламент Черногории из-за затянувшегося политического кризиса не смог созвать заседание для принятия антикризисных мер, в том числе, снижения акцизов."Наше государство находится в блокаде. Блокирована работа Скупщины (парламента) и госструктур и ничто не функционирует. А цены продолжают расти", - цитирует портал группу граждан, перекрывших с 12.00 до 13.00 (14.00 до 16.00 мск) движение на круговом перекрестке в Подгорице.По данным СМИ, в акции участвовало меньше жителей, чем собралось журналистов. Организаторы акций через соцсети не выступили с заявлениями. На час было блокировано движение также на отдельных участках дорог в городах Никшич, Биело-Поле, Беране, Котор и Тиват.

https://ria.ru/20220325/protest-1780093701.html

черногория

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, черногория, протесты