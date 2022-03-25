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Испанские рыбаки подожгли шины во время акции протеста на мосту
Испанские рыбаки подожгли шины во время акции протеста на мосту - РИА Новости, 25.03.2022
Испанские рыбаки подожгли шины во время акции протеста на мосту
Испанские рыбаки подожгли шины на мосту в городе Аямонте (автономное сообщество Андалусия), соединяющем Испанию и Португалию, протестуя против поездок граждан и РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:52
2022-03-25T16:52
2022-03-25T16:52
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испания
европа
андалусия
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МАДРИД, 25 мар - РИА Новости. Испанские рыбаки подожгли шины на мосту в городе Аямонте (автономное сообщество Андалусия), соединяющем Испанию и Португалию, протестуя против поездок граждан и розничных торговцев в соседнюю страну за рыбой, сообщает издание ABC со ссылкой на источники.В Андалусии продолжается забастовка рыбаков, начавшаяся на прошлой неделе из-за цен на топливо, которые растут в Европе на фоне антироссийских санкций.Акция протеста, в которой принимали участие порядка 50 человек, началась в пятницу утром. Участники вышли на мост и подожгли шины, что привело к закрытию шоссе в обоих направлениях. На место прибыли сотрудники Гражданской гвардии и пожарные службы. В общей сложности акция продолжалась в течение часа.Как пишет издание, сейчас правоохранительные органы устанавливают личности участников протеста. О задержаниях пока не сообщается.Кроме того, в Испании с 14 марта началась бессрочная забастовка транспортного сектора, она вызвала перебои с доставкой продукции по всей стране, переговоры между правительством и бастующими пока не привели к результатам, несмотря на обещание властей частично компенсировать рост цен на бензин и дизель.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, европа, андалусия
Испанские рыбаки подожгли шины во время акции протеста на мосту
Испанские рыбаки подожгли шины во время акции протеста на мосту в Португалию
МАДРИД, 25 мар - РИА Новости. Испанские рыбаки подожгли шины на мосту в городе Аямонте (автономное сообщество Андалусия), соединяющем Испанию и Португалию, протестуя против поездок граждан и розничных торговцев в соседнюю страну за рыбой, сообщает издание ABC со ссылкой на источники.
В Андалусии
продолжается забастовка рыбаков, начавшаяся на прошлой неделе из-за цен на топливо, которые растут в Европе
на фоне антироссийских санкций.
Акция протеста, в которой принимали участие порядка 50 человек, началась в пятницу утром. Участники вышли на мост и подожгли шины, что привело к закрытию шоссе в обоих направлениях. На место прибыли сотрудники Гражданской гвардии и пожарные службы. В общей сложности акция продолжалась в течение часа.
Как пишет издание, сейчас правоохранительные органы устанавливают личности участников протеста. О задержаниях пока не сообщается.
Кроме того, в Испании
с 14 марта началась бессрочная забастовка транспортного сектора, она вызвала перебои с доставкой продукции по всей стране, переговоры между правительством и бастующими пока не привели к результатам, несмотря на обещание властей частично компенсировать рост цен на бензин и дизель.