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В Мадриде тысячи людей вышли на протест из-за роста цен на топливо
В Мадриде тысячи людей вышли на протест из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 25.03.2022
В Мадриде тысячи людей вышли на протест из-за роста цен на топливо
Тысячи сотрудников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде из-за роста цен на топливо, сообщает агентство EFE. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:55
2022-03-25T15:55
2022-03-25T17:44
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МАДРИД, 25 мар — РИА Новости. Тысячи сотрудников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде из-за роста цен на топливо, сообщает агентство EFE.По данным агентства, протестующие собрались у дверей министерства транспорта, несмотря на предложения властей, направленные на урегулирование вопроса.Платформа по защите транспортного сектора объявила 14 марта забастовку из-за роста цен на бензин и дизель. Теперь она проводит демонстрацию в Мадриде.Правительство согласилось компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля, общая сумма помощи оценивается в 600 миллионов евро. Кроме того, ранее власти обещали выделить еще 450 миллионов прямой помощи. Министр транспорта Ракель Санчес встретится с представителями бастующих вечером в пятницу.После начала Россией спецоперации на Украине президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.
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"Мы не ультра, мы отцы семейства": митинг в Мадриде из-за роста цен на топливо
Тысячи сотрудников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде из-за роста цен на топливо, сообщает агентство EFE. По данным агентства, протестующие собрались у дверей министерства транспорта, несмотря на предложения властей, направленные на урегулирование вопроса.
2022-03-25T15:55
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, мадрид (город), испания, цены, топливо
15:55 25.03.2022 (обновлено: 17:44 25.03.2022)
В Мадриде тысячи людей вышли на протест из-за роста цен на топливо
Тысячи сотрудников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде из-за цен на топливо