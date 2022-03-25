https://ria.ru/20220325/protest-1780093701.html

В Мадриде тысячи людей вышли на протест из-за роста цен на топливо

В Мадриде тысячи людей вышли на протест из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 25.03.2022

В Мадриде тысячи людей вышли на протест из-за роста цен на топливо

Тысячи сотрудников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде из-за роста цен на топливо, сообщает агентство EFE. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:55

2022-03-25T15:55

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МАДРИД, 25 мар — РИА Новости. Тысячи сотрудников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде из-за роста цен на топливо, сообщает агентство EFE.По данным агентства, протестующие собрались у дверей министерства транспорта, несмотря на предложения властей, направленные на урегулирование вопроса.Платформа по защите транспортного сектора объявила 14 марта забастовку из-за роста цен на бензин и дизель. Теперь она проводит демонстрацию в Мадриде.Правительство согласилось компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля, общая сумма помощи оценивается в 600 миллионов евро. Кроме того, ранее власти обещали выделить еще 450 миллионов прямой помощи. Министр транспорта Ракель Санчес встретится с представителями бастующих вечером в пятницу.После начала Россией спецоперации на Украине президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.

https://ria.ru/20220325/italiya-1780088006.html

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"Мы не ультра, мы отцы семейства": митинг в Мадриде из-за роста цен на топливо Тысячи сотрудников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде из-за роста цен на топливо, сообщает агентство EFE. По данным агентства, протестующие собрались у дверей министерства транспорта, несмотря на предложения властей, направленные на урегулирование вопроса. 2022-03-25T15:55 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, мадрид (город), испания, цены, топливо