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В Москве задержали интернет-пользователя за призывы к массовым беспорядкам

В Москве задержали интернет-пользователя за призывы к массовым беспорядкам - РИА Новости, 25.03.2022

В Москве задержали интернет-пользователя за призывы к массовым беспорядкам

Полиция задержали в Москве 29-летнего мужчину, который призывал к беспорядкам в популярном мессенджере, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:12

2022-03-25T13:12

2022-03-25T13:12

происшествия

россия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Полиция задержали в Москве 29-летнего мужчину, который призывал к беспорядкам в популярном мессенджере, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк."Оперативниками Управления "К" МВД России задержан 29-летний мужчина, который размещал в чатах популярного мессенджера материалы с призывами к экстремистской деятельности", - сообщила Волк.По информации ведомства, мужчина использовал различные сервисы-анонимайзеры, чтобы уйти от ответственности и скрыть свои данные. Тем не менее, его это не спасло: полицейские установили его местонахождение и личность.Сам задержанный в опубликованном МВД РФ видео уже признал вину и извинился: "Призывал людей бить сотрудников полиции и идти на них, жечь покрышки, долбить витрины, в чем искренне раскаиваюсь, прошу меня простить".Суд поместил мужчину под домашний арест.Как добавила Ирина Волк, сотрудники возбудили уголовные дела по статьям 205.2, 282 и 212 УК РФ: это публичные призывы к экстремизму, унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, призывы к массовым беспорядкам.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк