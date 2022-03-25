Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали интернет-пользователя за призывы к массовым беспорядкам - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/prizyvy-1780045612.html
В Москве задержали интернет-пользователя за призывы к массовым беспорядкам
В Москве задержали интернет-пользователя за призывы к массовым беспорядкам - РИА Новости, 25.03.2022
В Москве задержали интернет-пользователя за призывы к массовым беспорядкам
Полиция задержали в Москве 29-летнего мужчину, который призывал к беспорядкам в популярном мессенджере, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:12
2022-03-25T13:12
происшествия
россия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Полиция задержали в Москве 29-летнего мужчину, который призывал к беспорядкам в популярном мессенджере, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк."Оперативниками Управления "К" МВД России задержан 29-летний мужчина, который размещал в чатах популярного мессенджера материалы с призывами к экстремистской деятельности", - сообщила Волк.По информации ведомства, мужчина использовал различные сервисы-анонимайзеры, чтобы уйти от ответственности и скрыть свои данные. Тем не менее, его это не спасло: полицейские установили его местонахождение и личность.Сам задержанный в опубликованном МВД РФ видео уже признал вину и извинился: "Призывал людей бить сотрудников полиции и идти на них, жечь покрышки, долбить витрины, в чем искренне раскаиваюсь, прошу меня простить".Суд поместил мужчину под домашний арест.Как добавила Ирина Волк, сотрудники возбудили уголовные дела по статьям 205.2, 282 и 212 УК РФ: это публичные призывы к экстремизму, унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, призывы к массовым беспорядкам.
https://ria.ru/20220303/besporyadki-1776185652.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
13:12 25.03.2022
 
В Москве задержали интернет-пользователя за призывы к массовым беспорядкам

В Москве полиция задержала мужчину, призывавшего в мессенджере к массовым беспорядкам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Полиция задержали в Москве 29-летнего мужчину, который призывал к беспорядкам в популярном мессенджере, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативниками Управления "К" МВД России задержан 29-летний мужчина, который размещал в чатах популярного мессенджера материалы с призывами к экстремистской деятельности", - сообщила Волк.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:10
СК напомнил об уголовной ответственности за массовые беспорядки
По информации ведомства, мужчина использовал различные сервисы-анонимайзеры, чтобы уйти от ответственности и скрыть свои данные. Тем не менее, его это не спасло: полицейские установили его местонахождение и личность.
Сам задержанный в опубликованном МВД РФ видео уже признал вину и извинился: "Призывал людей бить сотрудников полиции и идти на них, жечь покрышки, долбить витрины, в чем искренне раскаиваюсь, прошу меня простить".
Суд поместил мужчину под домашний арест.
Как добавила Ирина Волк, сотрудники возбудили уголовные дела по статьям 205.2, 282 и 212 УК РФ: это публичные призывы к экстремизму, унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, призывы к массовым беспорядкам.
 
ПроисшествияРоссияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала