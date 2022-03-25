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В Москве задержали интернет-пользователя за призывы к массовым беспорядкам
В Москве задержали интернет-пользователя за призывы к массовым беспорядкам - РИА Новости, 25.03.2022
В Москве задержали интернет-пользователя за призывы к массовым беспорядкам
Полиция задержали в Москве 29-летнего мужчину, который призывал к беспорядкам в популярном мессенджере, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:12
2022-03-25T13:12
2022-03-25T13:12
происшествия
россия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Полиция задержали в Москве 29-летнего мужчину, который призывал к беспорядкам в популярном мессенджере, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк."Оперативниками Управления "К" МВД России задержан 29-летний мужчина, который размещал в чатах популярного мессенджера материалы с призывами к экстремистской деятельности", - сообщила Волк.По информации ведомства, мужчина использовал различные сервисы-анонимайзеры, чтобы уйти от ответственности и скрыть свои данные. Тем не менее, его это не спасло: полицейские установили его местонахождение и личность.Сам задержанный в опубликованном МВД РФ видео уже признал вину и извинился: "Призывал людей бить сотрудников полиции и идти на них, жечь покрышки, долбить витрины, в чем искренне раскаиваюсь, прошу меня простить".Суд поместил мужчину под домашний арест.Как добавила Ирина Волк, сотрудники возбудили уголовные дела по статьям 205.2, 282 и 212 УК РФ: это публичные призывы к экстремизму, унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, призывы к массовым беспорядкам.
https://ria.ru/20220303/besporyadki-1776185652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
В Москве задержали интернет-пользователя за призывы к массовым беспорядкам
В Москве полиция задержала мужчину, призывавшего в мессенджере к массовым беспорядкам
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Полиция задержали в Москве 29-летнего мужчину, который призывал к беспорядкам в популярном мессенджере, сообщила
журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативниками Управления "К" МВД России задержан 29-летний мужчина, который размещал в чатах популярного мессенджера материалы с призывами к экстремистской деятельности", - сообщила Волк.
По информации ведомства, мужчина использовал различные сервисы-анонимайзеры, чтобы уйти от ответственности и скрыть свои данные. Тем не менее, его это не спасло: полицейские установили его местонахождение и личность.
Сам задержанный в опубликованном МВД РФ видео уже признал вину и извинился: "Призывал людей бить сотрудников полиции и идти на них, жечь покрышки, долбить витрины, в чем искренне раскаиваюсь, прошу меня простить".
Суд поместил мужчину под домашний арест.
Как добавила Ирина Волк
, сотрудники возбудили уголовные дела по статьям 205.2, 282 и 212 УК РФ
: это публичные призывы к экстремизму, унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, призывы к массовым беспорядкам.