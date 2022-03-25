https://ria.ru/20220325/premiya-1779996128.html
Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры
Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 25.03.2022
Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры
Премия президента РФ для молодых деятелей культуры присуждена балерине Оксане Кардаш из театра Станиславского, солистке Мариинки Софье Кипрской и режиссеру... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:04
2022-03-25T10:04
2022-03-25T10:27
культура
россия
владимир путин
балет
музыка
мариинский театр
новости культуры
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премия президента РФ для молодых деятелей культуры присуждена балерине Оксане Кардаш из театра Станиславского, солистке Мариинки Софье Кипрской и режиссеру Дмитрию Сердюку, сообщается в соответствующем указе президента.Балерину Кардаш из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко наградили "за выдающееся исполнительское мастерство, развитие традиций отечественного хореографического искусства". Арфистку Кипрскую из Мариинского театра выделили "за вклад в развитие и популяризацию традиций отечественной арфовой школы". Артиста и режиссёра Сердюка отметили "за вклад в развитие театрального искусства, сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия России".Премия президента РФ для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года. Она присуждается деятелям культуры и искусства, которым на момент подачи документов не исполнилось 36 лет.Размер премий с 2020 года составляет пять миллионов рублей. Премия присуждается как одному соискателю, так и коллективу до трех человек. Обладателями президентской премии для молодых деятелей культуры 2020 года стали дирижер Димитрис Ботинис, актриса театра и кино Анна Чиповская, а также композитор Эльмир Низамов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, балет, музыка, мариинский театр, новости культуры
10:04 25.03.2022 (обновлено: 10:27 25.03.2022)
Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры
Лауреатами премии президента стали балерина Кардаш, режиссер Сердюк и арфистка Кипрская
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премия президента РФ для молодых деятелей культуры присуждена балерине Оксане Кардаш из театра Станиславского, солистке Мариинки Софье Кипрской и режиссеру Дмитрию Сердюку, сообщается в соответствующем указе президента.
"Присудить премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2021 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации для деятелей культуры: Кардаш Оксане Владимировне, артистке балета… Кипрской Софье Владимировне, артистке оркестра… Сердюку Дмитрию Владимировичу, артисту, режиссеру", - говорится в документе.
Балерину Кардаш из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко наградили "за выдающееся исполнительское мастерство, развитие традиций отечественного хореографического искусства". Арфистку Кипрскую из Мариинского театра выделили "за вклад в развитие и популяризацию традиций отечественной арфовой школы". Артиста и режиссёра Сердюка отметили "за вклад в развитие театрального искусства, сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия России".
Премия президента РФ для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года. Она присуждается деятелям культуры и искусства, которым на момент подачи документов не исполнилось 36 лет.
Размер премий с 2020 года составляет пять миллионов рублей. Премия присуждается как одному соискателю, так и коллективу до трех человек. Обладателями президентской премии для молодых деятелей культуры 2020 года стали дирижер Димитрис Ботинис, актриса театра и кино Анна Чиповская, а также композитор Эльмир Низамов.