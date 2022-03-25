https://ria.ru/20220325/premiya-1779996128.html

Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры

Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 25.03.2022

Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры

Премия президента РФ для молодых деятелей культуры присуждена балерине Оксане Кардаш из театра Станиславского, солистке Мариинки Софье Кипрской и режиссеру... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:04

2022-03-25T10:04

2022-03-25T10:27

культура

россия

владимир путин

балет

музыка

мариинский театр

новости культуры

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премия президента РФ для молодых деятелей культуры присуждена балерине Оксане Кардаш из театра Станиславского, солистке Мариинки Софье Кипрской и режиссеру Дмитрию Сердюку, сообщается в соответствующем указе президента.Балерину Кардаш из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко наградили "за выдающееся исполнительское мастерство, развитие традиций отечественного хореографического искусства". Арфистку Кипрскую из Мариинского театра выделили "за вклад в развитие и популяризацию традиций отечественной арфовой школы". Артиста и режиссёра Сердюка отметили "за вклад в развитие театрального искусства, сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия России".Премия президента РФ для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года. Она присуждается деятелям культуры и искусства, которым на момент подачи документов не исполнилось 36 лет.Размер премий с 2020 года составляет пять миллионов рублей. Премия присуждается как одному соискателю, так и коллективу до трех человек. Обладателями президентской премии для молодых деятелей культуры 2020 года стали дирижер Димитрис Ботинис, актриса театра и кино Анна Чиповская, а также композитор Эльмир Низамов.

https://ria.ru/20220307/importozameschenie-1776922231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, балет, музыка, мариинский театр, новости культуры