https://ria.ru/20220325/predlozheniya-1780181992.html
Еврокомиссия подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС
Еврокомиссия подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС - РИА Новости, 25.03.2022
Еврокомиссия подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС
Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии к середине мая разработать предложения по развитию оборонной промышленности ЕС и технологической базы, говорится в заявлении по... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T23:03
2022-03-25T23:03
2022-03-25T23:03
еврокомиссия
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европейское оборонное агентство
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии к середине мая разработать предложения по развитию оборонной промышленности ЕС и технологической базы, говорится в заявлении по итогам двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе."Евросовет ожидает, что Еврокомиссия в координации с Европейским оборонным агентством подготовит к середине мая анализ пробелов в инвестициях в оборонную промышленность, а также подготовит предложения, другие необходимые инициативы для усиления европейской оборонной промышленности и технологической базы. Это поспособствует укреплению устойчивости Евросоюза, его безопасности", - указывается в документе.
https://ria.ru/20220325/es-1780051305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, евросовет, европейское оборонное агентство, в мире
Еврокомиссия подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС
Еврокомиссия к середине мая подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС