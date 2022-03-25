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Еврокомиссия подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС - РИА Новости, 25.03.2022
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Еврокомиссия подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС
Еврокомиссия подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС - РИА Новости, 25.03.2022
Еврокомиссия подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС
Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии к середине мая разработать предложения по развитию оборонной промышленности ЕС и технологической базы, говорится в заявлении по... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T23:03
2022-03-25T23:03
еврокомиссия
евросовет
европейское оборонное агентство
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии к середине мая разработать предложения по развитию оборонной промышленности ЕС и технологической базы, говорится в заявлении по итогам двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе."Евросовет ожидает, что Еврокомиссия в координации с Европейским оборонным агентством подготовит к середине мая анализ пробелов в инвестициях в оборонную промышленность, а также подготовит предложения, другие необходимые инициативы для усиления европейской оборонной промышленности и технологической базы. Это поспособствует укреплению устойчивости Евросоюза, его безопасности", - указывается в документе.
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еврокомиссия, евросовет, европейское оборонное агентство, в мире
23:03 25.03.2022
 
Еврокомиссия подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС

Еврокомиссия к середине мая подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии к середине мая разработать предложения по развитию оборонной промышленности ЕС и технологической базы, говорится в заявлении по итогам двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе.
"Евросовет ожидает, что Еврокомиссия в координации с Европейским оборонным агентством подготовит к середине мая анализ пробелов в инвестициях в оборонную промышленность, а также подготовит предложения, другие необходимые инициативы для усиления европейской оборонной промышленности и технологической базы. Это поспособствует укреплению устойчивости Евросоюза, его безопасности", - указывается в документе.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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