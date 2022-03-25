https://ria.ru/20220325/predlozheniya-1780181992.html

Еврокомиссия подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС

Еврокомиссия подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС - РИА Новости, 25.03.2022

Еврокомиссия подготовит предложения по развитию оборонной промышленности ЕС

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии к середине мая разработать предложения по развитию оборонной промышленности ЕС и технологической базы, говорится в заявлении по... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T23:03

2022-03-25T23:03

2022-03-25T23:03

еврокомиссия

евросовет

европейское оборонное агентство

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии к середине мая разработать предложения по развитию оборонной промышленности ЕС и технологической базы, говорится в заявлении по итогам двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе."Евросовет ожидает, что Еврокомиссия в координации с Европейским оборонным агентством подготовит к середине мая анализ пробелов в инвестициях в оборонную промышленность, а также подготовит предложения, другие необходимые инициативы для усиления европейской оборонной промышленности и технологической базы. Это поспособствует укреплению устойчивости Евросоюза, его безопасности", - указывается в документе.

https://ria.ru/20220325/es-1780051305.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

еврокомиссия, евросовет, европейское оборонное агентство, в мире