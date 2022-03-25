https://ria.ru/20220325/pravda-1780082864.html

Правда пробьет себе дорогу через взаимную симпатию людей, заявил Путин

Правда пробьет себе дорогу через взаимную симпатию людей, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2022

Правда пробьет себе дорогу через взаимную симпатию людей, заявил Путин

Правда через взаимную симпатию людей и культурные ценности пробьет себе дорогу вне зависимости от притеснений на Западе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:22

2022-03-25T15:22

2022-03-25T15:38

владимир путин

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779673014_0:1032:2047:2183_1920x0_80_0_0_b1f6da7db11da9440528d7f27610d895.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правда через взаимную симпатию людей и культурные ценности пробьет себе дорогу вне зависимости от притеснений на Западе, заявил президент России Владимир Путин.Ранее итальянский уличный художник Йорит нарисовал мурал с изображением Достоевского на стене одного из училищ в северном пригороде Неаполя. Автор картины, известный, в частности, изображением Юрия Гагарина в подмосковном Одинцове, рассказал РИА Новости, что идея изобразить русского классика пришла к нему после скандала с миланским университетом Бикокка, который ранее отменил курс по Достоевскому, но затем отозвал свое решение.

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия