15:22 25.03.2022 (обновлено: 15:38 25.03.2022)
Правда пробьет себе дорогу через взаимную симпатию людей, заявил Путин
Президент Путин считает, что правда пробьет себе дорогу через взаимную симпатию людей
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правда через взаимную симпатию людей и культурные ценности пробьет себе дорогу вне зависимости от притеснений на Западе, заявил президент России Владимир Путин.
"Многие знают, видели, как уличный художник недавно нарисовал на доме портрет ныне обвиненного и обвиняемого на Западе русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Это дает надежду, что через взаимную симпатию людей, через культуру, которая связывает и объединяет, правда пробьет себе дорогу", - сказал Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области литературы, искусства и культуры.
Ранее итальянский уличный художник Йорит нарисовал мурал с изображением Достоевского на стене одного из училищ в северном пригороде Неаполя. Автор картины, известный, в частности, изображением Юрия Гагарина в подмосковном Одинцове, рассказал РИА Новости, что идея изобразить русского классика пришла к нему после скандала с миланским университетом Бикокка, который ранее отменил курс по Достоевскому, но затем отозвал свое решение.
2 марта, 08:00Запад "отменяет" русскую культуру