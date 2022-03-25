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Правда пробьет себе дорогу через взаимную симпатию людей, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2022
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Правда пробьет себе дорогу через взаимную симпатию людей, заявил Путин
Правда пробьет себе дорогу через взаимную симпатию людей, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2022
Правда пробьет себе дорогу через взаимную симпатию людей, заявил Путин
Правда через взаимную симпатию людей и культурные ценности пробьет себе дорогу вне зависимости от притеснений на Западе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:22
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владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правда через взаимную симпатию людей и культурные ценности пробьет себе дорогу вне зависимости от притеснений на Западе, заявил президент России Владимир Путин.Ранее итальянский уличный художник Йорит нарисовал мурал с изображением Достоевского на стене одного из училищ в северном пригороде Неаполя. Автор картины, известный, в частности, изображением Юрия Гагарина в подмосковном Одинцове, рассказал РИА Новости, что идея изобразить русского классика пришла к нему после скандала с миланским университетом Бикокка, который ранее отменил курс по Достоевскому, но затем отозвал свое решение.
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владимир путин, общество, россия
15:22 25.03.2022 (обновлено: 15:38 25.03.2022)
 
Правда пробьет себе дорогу через взаимную симпатию людей, заявил Путин

Президент Путин считает, что правда пробьет себе дорогу через взаимную симпатию людей

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правда через взаимную симпатию людей и культурные ценности пробьет себе дорогу вне зависимости от притеснений на Западе, заявил президент России Владимир Путин.
"Многие знают, видели, как уличный художник недавно нарисовал на доме портрет ныне обвиненного и обвиняемого на Западе русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Это дает надежду, что через взаимную симпатию людей, через культуру, которая связывает и объединяет, правда пробьет себе дорогу", - сказал Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области литературы, искусства и культуры.
Ранее итальянский уличный художник Йорит нарисовал мурал с изображением Достоевского на стене одного из училищ в северном пригороде Неаполя. Автор картины, известный, в частности, изображением Юрия Гагарина в подмосковном Одинцове, рассказал РИА Новости, что идея изобразить русского классика пришла к нему после скандала с миланским университетом Бикокка, который ранее отменил курс по Достоевскому, но затем отозвал свое решение.
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