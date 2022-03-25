https://ria.ru/20220325/prank-1780090131.html

Пранкеры предложили главе МВД Британии передать Зеленскому "дом Дерипаски"

Пранкеры предложили главе МВД Британии передать Зеленскому "дом Дерипаски" - РИА Новости, 25.03.2022

Пранкеры предложили главе МВД Британии передать Зеленскому "дом Дерипаски"

Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:48

2022-03-25T15:48

2022-03-25T15:50

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великобритания

украина

олег дерипаска

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, ответила на предложение предоставить Владимиру Зеленскому особняк, который якобы принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.Один из пранкеров спросил, что она думает на тему передачи собственности российских олигархов украинцам, в частности, о передачи "особняка Дерипаски" на "период пребывания Зеленского" в Великобритании."Протестующие, насколько я знаю, все еще оставались там вчера вечером. Лондонская полиция сейчас занимается их выдворением из особняка, но мне кажется, господин премьер-министр, это абсолютно то, о чем вы говорите. Мы хотим развернуть ситуацию на 180 градусов, вершить справедливость для Украины и для украинцев, используя вот это полученное незаконным путем богатство", - сказала она, разговор был опубликован на официальном YouTube-канале пранкеров.Ранее особняк, находящийся в одном из самых дорогих районов Лондона, захватили неизвестные. Они вывесили украинский флаг из одного окна, а над дверью повесили баннер с надписью "эта недвижимость освобождена". На странице группы resisitlondon в Twitter они написали, что будут использовать здание для размещения беженцев с Украины.

https://ria.ru/20220323/zakharova-1779753991.html

лондон

великобритания

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, лондон, великобритания, украина, олег дерипаска