15:48 25.03.2022 (обновлено: 15:50 25.03.2022)
Пранкеры предложили главе МВД Британии передать Зеленскому "дом Дерипаски"
Пранкеры предложили главе МВД Британии Пател поселить Зеленского в "особняке Дерипаски"
© AP Photo / Alberto PezzaliЛюди, захватившие здание в Лондоне, которое, предположительно, принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске
© AP Photo / Alberto Pezzali
Люди, захватившие здание в Лондоне, которое, предположительно, принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, ответила на предложение предоставить Владимиру Зеленскому особняк, который якобы принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.
Один из пранкеров спросил, что она думает на тему передачи собственности российских олигархов украинцам, в частности, о передачи "особняка Дерипаски" на "период пребывания Зеленского" в Великобритании.
"Протестующие, насколько я знаю, все еще оставались там вчера вечером. Лондонская полиция сейчас занимается их выдворением из особняка, но мне кажется, господин премьер-министр, это абсолютно то, о чем вы говорите. Мы хотим развернуть ситуацию на 180 градусов, вершить справедливость для Украины и для украинцев, используя вот это полученное незаконным путем богатство", - сказала она, разговор был опубликован на официальном YouTube-канале пранкеров.
Ранее особняк, находящийся в одном из самых дорогих районов Лондона, захватили неизвестные. Они вывесили украинский флаг из одного окна, а над дверью повесили баннер с надписью "эта недвижимость освобождена". На странице группы resisitlondon в Twitter они написали, что будут использовать здание для размещения беженцев с Украины.