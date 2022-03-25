Рейтинг@Mail.ru
Пранкеры предложили главе МВД Британии передать Зеленскому "дом Дерипаски" - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/prank-1780090131.html
Пранкеры предложили главе МВД Британии передать Зеленскому "дом Дерипаски"
Пранкеры предложили главе МВД Британии передать Зеленскому "дом Дерипаски" - РИА Новости, 25.03.2022
Пранкеры предложили главе МВД Британии передать Зеленскому "дом Дерипаски"
Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:48
2022-03-25T15:50
в мире
лондон
великобритания
украина
олег дерипаска
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778097501_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9696e8c4b67b987809979d3f4e5b65f.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, ответила на предложение предоставить Владимиру Зеленскому особняк, который якобы принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.Один из пранкеров спросил, что она думает на тему передачи собственности российских олигархов украинцам, в частности, о передачи "особняка Дерипаски" на "период пребывания Зеленского" в Великобритании."Протестующие, насколько я знаю, все еще оставались там вчера вечером. Лондонская полиция сейчас занимается их выдворением из особняка, но мне кажется, господин премьер-министр, это абсолютно то, о чем вы говорите. Мы хотим развернуть ситуацию на 180 градусов, вершить справедливость для Украины и для украинцев, используя вот это полученное незаконным путем богатство", - сказала она, разговор был опубликован на официальном YouTube-канале пранкеров.Ранее особняк, находящийся в одном из самых дорогих районов Лондона, захватили неизвестные. Они вывесили украинский флаг из одного окна, а над дверью повесили баннер с надписью "эта недвижимость освобождена". На странице группы resisitlondon в Twitter они написали, что будут использовать здание для размещения беженцев с Украины.
https://ria.ru/20220323/zakharova-1779753991.html
лондон
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778097501_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_5b1ce7a27bbeea5b51f31e05574ba261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, великобритания, украина, олег дерипаска
15:48 25.03.2022 (обновлено: 15:50 25.03.2022)
 
Пранкеры предложили главе МВД Британии передать Зеленскому "дом Дерипаски"

Пранкеры предложили главе МВД Британии Пател поселить Зеленского в "особняке Дерипаски"

© AP Photo / Alberto PezzaliЛюди, захватившие здание в Лондоне, которое, предположительно, принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске
Люди, захватившие здание в Лондоне, которое, предположительно, принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Люди, захватившие здание в Лондоне, которое, предположительно, принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, ответила на предложение предоставить Владимиру Зеленскому особняк, который якобы принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.
Один из пранкеров спросил, что она думает на тему передачи собственности российских олигархов украинцам, в частности, о передачи "особняка Дерипаски" на "период пребывания Зеленского" в Великобритании.
"Протестующие, насколько я знаю, все еще оставались там вчера вечером. Лондонская полиция сейчас занимается их выдворением из особняка, но мне кажется, господин премьер-министр, это абсолютно то, о чем вы говорите. Мы хотим развернуть ситуацию на 180 градусов, вершить справедливость для Украины и для украинцев, используя вот это полученное незаконным путем богатство", - сказала она, разговор был опубликован на официальном YouTube-канале пранкеров.
Ранее особняк, находящийся в одном из самых дорогих районов Лондона, захватили неизвестные. Они вывесили украинский флаг из одного окна, а над дверью повесили баннер с надписью "эта недвижимость освобождена". На странице группы resisitlondon в Twitter они написали, что будут использовать здание для размещения беженцев с Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 21:42
Захарова шуткой прокомментировала разговор Уоллеса с пранкерами
 
В миреЛондонВеликобританияУкраинаОлег Дерипаска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала