https://ria.ru/20220325/prank-1780086906.html

Глава МВД Британии одобрила идею пранкеров создать альянс для Украины

Глава МВД Британии одобрила идею пранкеров создать альянс для Украины - РИА Новости, 25.03.2022

Глава МВД Британии одобрила идею пранкеров создать альянс для Украины

Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:35

2022-03-25T15:35

2022-03-25T15:46

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, оценила идею создать отдельный альянс для Украины.Один из пранкеров предложил создать систему из нескольких стран, которые "работали бы только по запросу от Украины"."Я очень рада и готова, я абсолютно готова продвигать эту инициативу, и мы посмотрим, что еще можно сделать. И я полагаю, модель, которую вы только что предложили, жизненно важна", - ответила она в разговоре с пранкерами, который был выложен в YouTube.

великобритания

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, великобритания, украина