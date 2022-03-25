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Глава МВД Британии одобрила идею пранкеров создать альянс для Украины
Глава МВД Британии одобрила идею пранкеров создать альянс для Украины - РИА Новости, 25.03.2022
Глава МВД Британии одобрила идею пранкеров создать альянс для Украины
Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:35
2022-03-25T15:35
2022-03-25T15:46
в мире
великобритания
украина
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, оценила идею создать отдельный альянс для Украины.Один из пранкеров предложил создать систему из нескольких стран, которые "работали бы только по запросу от Украины"."Я очень рада и готова, я абсолютно готова продвигать эту инициативу, и мы посмотрим, что еще можно сделать. И я полагаю, модель, которую вы только что предложили, жизненно важна", - ответила она в разговоре с пранкерами, который был выложен в YouTube.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина
15:35 25.03.2022 (обновлено: 15:46 25.03.2022)
Глава МВД Британии одобрила идею пранкеров создать альянс для Украины
Глава МВД Британии Пател одобрила идею пранкеров создать альянс для запросов Украины
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, оценила
идею создать отдельный альянс для Украины.
Один из пранкеров предложил создать систему из нескольких стран, которые "работали бы только по запросу от Украины".
"Я очень рада и готова, я абсолютно готова продвигать эту инициативу, и мы посмотрим, что еще можно сделать. И я полагаю, модель, которую вы только что предложили, жизненно важна", - ответила она в разговоре с пранкерами, который был выложен в YouTube.