https://ria.ru/20220325/post-1780157938.html
Пронюшкин заявил, что пост о Жириновском попал к нему на страницу случайно
Пронюшкин заявил, что пост о Жириновском попал к нему на страницу случайно - РИА Новости, 25.03.2022
Пронюшкин заявил, что пост о Жириновском попал к нему на страницу случайно
Сенатор Александр Пронюшкин, ранее разместивший пост о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а затем удаливший публикацию, объяснил, что текст попал... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:16
2022-03-25T19:16
2022-03-25T23:10
общество
лдпр
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сенатор Александр Пронюшкин, ранее разместивший пост о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а затем удаливший публикацию, объяснил, что текст попал случайно в его телеграм-канал при пересылке.Ранее Пронюшкин выложил сообщение о кончине Жириновского, после чего стер пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг эту информацию, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления."Мне его переслали мои знакомые. Понимая, что это канал с фейками, срочно принял решение удостоверить данную информацию у коллег", — объяснил член Совета Федерации.По его словам, при пересылке текста "информация попала в несколько источников, в том числе и в телеграм-канал". При этом Пронюшкин, разместивший пост в ранее открытом канале, отметил, что никаких комментариев СМИ не давал. Во второй своей публикации он написал "царствие небесное", что позже также исчезло со страницы.Политик заявил, что солидарен с партией и считает нужным наказать тех, кто распространил недостоверную информацию, отметив, что ЛДПР подаст в Генпрокуратуру заявление и иск. Сенатор также расценил появление подобного фейка как "провокацию, нацеленную на дестабилизацию внутриполитической обстановки". Пронюшкин также отметил, что состояние Жириновского стабильно и не ухудшалось.
https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780080569.html
https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780042723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, лдпр, генеральная прокуратура рф
19:16 25.03.2022 (обновлено: 23:10 25.03.2022)
Пронюшкин заявил, что пост о Жириновском попал к нему на страницу случайно
Сенатор Пронюшкин заявил, что его пост о Жириновском попал на его страницу случайно
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сенатор Александр Пронюшкин, ранее разместивший пост о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а затем удаливший публикацию, объяснил, что текст попал случайно в его телеграм-канал при пересылке.
Ранее Пронюшкин выложил сообщение о кончине Жириновского, после чего стер пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
опроверг эту информацию, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления.
"Мне его переслали мои знакомые. Понимая, что это канал с фейками, срочно принял решение удостоверить данную информацию у коллег", — объяснил член Совета Федерации.
По его словам, при пересылке текста "информация попала в несколько источников, в том числе и в телеграм-канал".
При этом Пронюшкин, разместивший пост в ранее открытом канале, отметил, что никаких комментариев СМИ не давал. Во второй своей публикации он написал "царствие небесное", что позже также исчезло со страницы.
Политик заявил, что солидарен с партией и считает нужным наказать тех, кто распространил недостоверную информацию, отметив, что ЛДПР
подаст в Генпрокуратуру
заявление и иск. Сенатор также расценил появление подобного фейка как "провокацию, нацеленную на дестабилизацию внутриполитической обстановки".
Пронюшкин также отметил, что состояние Жириновского стабильно и не ухудшалось.