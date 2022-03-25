https://ria.ru/20220325/post-1780157938.html

Пронюшкин заявил, что пост о Жириновском попал к нему на страницу случайно

Пронюшкин заявил, что пост о Жириновском попал к нему на страницу случайно - РИА Новости, 25.03.2022

Пронюшкин заявил, что пост о Жириновском попал к нему на страницу случайно

Сенатор Александр Пронюшкин, ранее разместивший пост о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а затем удаливший публикацию, объяснил, что текст попал... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T19:16

2022-03-25T19:16

2022-03-25T23:10

общество

лдпр

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780156942_0:108:2994:1792_1920x0_80_0_0_7338386c5f92f8b237d2007245ce3940.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сенатор Александр Пронюшкин, ранее разместивший пост о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а затем удаливший публикацию, объяснил, что текст попал случайно в его телеграм-канал при пересылке.Ранее Пронюшкин выложил сообщение о кончине Жириновского, после чего стер пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг эту информацию, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления."Мне его переслали мои знакомые. Понимая, что это канал с фейками, срочно принял решение удостоверить данную информацию у коллег", — объяснил член Совета Федерации.По его словам, при пересылке текста "информация попала в несколько источников, в том числе и в телеграм-канал". При этом Пронюшкин, разместивший пост в ранее открытом канале, отметил, что никаких комментариев СМИ не давал. Во второй своей публикации он написал "царствие небесное", что позже также исчезло со страницы.Политик заявил, что солидарен с партией и считает нужным наказать тех, кто распространил недостоверную информацию, отметив, что ЛДПР подаст в Генпрокуратуру заявление и иск. Сенатор также расценил появление подобного фейка как "провокацию, нацеленную на дестабилизацию внутриполитической обстановки". Пронюшкин также отметил, что состояние Жириновского стабильно и не ухудшалось.

https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780080569.html

https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780042723.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, лдпр, генеральная прокуратура рф