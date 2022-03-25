https://ria.ru/20220325/posol-1780148554.html

Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции

Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции - РИА Новости, 25.03.2022

Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции

Посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в пятницу в МИД Франции после публикации сообщений в соцсетях посольства, подтвердили в пресс-службе российского РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:39

2022-03-25T18:39

2022-03-25T21:02

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ПАРИЖ, 25 мар — РИА Новости. Посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в пятницу в МИД Франции после публикации сообщений в соцсетях посольства, подтвердили в пресс-службе российского посольства во Франции.Ранее СМИ со ссылкой на французский МИД сообщили, что посол России был вызван в Министерство иностранных дел Франции в связи с публикаций посольства в Twitter."Посол России в Париже был сегодня вызван в МИД Франции. Мы убедились, что в Париже внимательно читают наши публикации в Twitter, в которых излагается официальная позиция России по различным вопросам", — сообщили в пресс-службе.Там отметили, что со своей стороны российский посол привлек внимание Парижа к осуществляемым в отношении российских загранучреждений во Франции провокациям и актам вандализма, что приводит к нарушению Венской конвенции о дипломатических сношениях.

https://ria.ru/20220320/frantsiya-1779141720.html

https://ria.ru/20220318/bespomoschnost-1778780555.html

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Севастиан Котов

в мире, мид франции‎, россия, париж, франция