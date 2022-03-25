https://ria.ru/20220325/posol-1780148554.html
Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции
Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции - РИА Новости, 25.03.2022
Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции
Посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в пятницу в МИД Франции после публикации сообщений в соцсетях посольства, подтвердили в пресс-службе российского РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:39
2022-03-25T18:39
2022-03-25T21:02
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ПАРИЖ, 25 мар — РИА Новости. Посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в пятницу в МИД Франции после публикации сообщений в соцсетях посольства, подтвердили в пресс-службе российского посольства во Франции.Ранее СМИ со ссылкой на французский МИД сообщили, что посол России был вызван в Министерство иностранных дел Франции в связи с публикаций посольства в Twitter."Посол России в Париже был сегодня вызван в МИД Франции. Мы убедились, что в Париже внимательно читают наши публикации в Twitter, в которых излагается официальная позиция России по различным вопросам", — сообщили в пресс-службе.Там отметили, что со своей стороны российский посол привлек внимание Парижа к осуществляемым в отношении российских загранучреждений во Франции провокациям и актам вандализма, что приводит к нарушению Венской конвенции о дипломатических сношениях.
https://ria.ru/20220320/frantsiya-1779141720.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, мид франции, россия, париж, франция
18:39 25.03.2022 (обновлено: 21:02 25.03.2022)
Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции
Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции из-за публикации в соцсетях