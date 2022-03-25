Рейтинг@Mail.ru
Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/posol-1780148554.html
Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции
Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции - РИА Новости, 25.03.2022
Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции
Посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в пятницу в МИД Франции после публикации сообщений в соцсетях посольства, подтвердили в пресс-службе российского РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:39
2022-03-25T21:02
в мире
мид франции‎
россия
париж
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_5c24b72dc7b25bcdc2406c7689fe0ffb.jpg
ПАРИЖ, 25 мар — РИА Новости. Посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в пятницу в МИД Франции после публикации сообщений в соцсетях посольства, подтвердили в пресс-службе российского посольства во Франции.Ранее СМИ со ссылкой на французский МИД сообщили, что посол России был вызван в Министерство иностранных дел Франции в связи с публикаций посольства в Twitter."Посол России в Париже был сегодня вызван в МИД Франции. Мы убедились, что в Париже внимательно читают наши публикации в Twitter, в которых излагается официальная позиция России по различным вопросам", — сообщили в пресс-службе.Там отметили, что со своей стороны российский посол привлек внимание Парижа к осуществляемым в отношении российских загранучреждений во Франции провокациям и актам вандализма, что приводит к нарушению Венской конвенции о дипломатических сношениях.
https://ria.ru/20220320/frantsiya-1779141720.html
https://ria.ru/20220318/bespomoschnost-1778780555.html
россия
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_cba9a07eb0dc345047c3e712068bbad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мид франции‎, россия, париж, франция
18:39 25.03.2022 (обновлено: 21:02 25.03.2022)
 
Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции

Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции из-за публикации в соцсетях

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 мар — РИА Новости. Посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в пятницу в МИД Франции после публикации сообщений в соцсетях посольства, подтвердили в пресс-службе российского посольства во Франции.
Ранее СМИ со ссылкой на французский МИД сообщили, что посол России был вызван в Министерство иностранных дел Франции в связи с публикаций посольства в Twitter.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 16:04
Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 миллиарда евро
"Посол России в Париже был сегодня вызван в МИД Франции. Мы убедились, что в Париже внимательно читают наши публикации в Twitter, в которых излагается официальная позиция России по различным вопросам", — сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что со своей стороны российский посол привлек внимание Парижа к осуществляемым в отношении российских загранучреждений во Франции провокациям и актам вандализма, что приводит к нарушению Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 09:17
Во Франции объяснили, почему Европа не в состоянии дать отпор России
 
В миреМИД Франции‎РоссияПарижФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала