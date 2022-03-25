https://ria.ru/20220325/posol-1780106184.html

МИД вызвал посла Молдавии

МИД вызвал посла Молдавии - РИА Новости, 25.03.2022

МИД вызвал посла Молдавии

Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России из-за акции у посольства в Кишиневе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:26

2022-03-25T16:26

2022-03-25T17:42

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молдавия

кишинев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России из-за акции у посольства в Кишиневе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта сего года, участники которой демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия", — отметили там.Министерство также потребовало от молдавской стороны принять меры, чтобы не допустить повторения таких инцидентов.В МИД напомнили, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания должно предотвращать нарушение спокойствия дипломатического представительства или оскорбление его достоинства.Накануне у российского посольства прошла акция против спецоперации российских войск на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779659826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, молдавия, кишинев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)