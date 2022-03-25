Рейтинг@Mail.ru
МИД вызвал посла Молдавии - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/posol-1780106184.html
МИД вызвал посла Молдавии
МИД вызвал посла Молдавии - РИА Новости, 25.03.2022
МИД вызвал посла Молдавии
Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России из-за акции у посольства в Кишиневе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:26
2022-03-25T17:42
в мире
россия
молдавия
кишинев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_417:0:2816:1350_1920x0_80_0_0_ada38c753875a522df27a9111c30439d.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России из-за акции у посольства в Кишиневе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта сего года, участники которой демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия", — отметили там.Министерство также потребовало от молдавской стороны принять меры, чтобы не допустить повторения таких инцидентов.В МИД напомнили, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания должно предотвращать нарушение спокойствия дипломатического представительства или оскорбление его достоинства.Накануне у российского посольства прошла акция против спецоперации российских войск на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779659826.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_360:0:2872:1884_1920x0_80_0_0_0f4458e9f81ed3a9965957fd96fcc466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, кишинев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:26 25.03.2022 (обновлено: 17:42 25.03.2022)
 
МИД вызвал посла Молдавии

МИД выразил протест послу Молдавии из-за акции у российского посольства в Кишиневе

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России из-за акции у посольства в Кишиневе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта сего года, участники которой демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия", — отметили там.
Флаг Молдавии на спине участника акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
08:00
Еще один фронт. Запад втягивает Молдавию в опасную игру
Министерство также потребовало от молдавской стороны принять меры, чтобы не допустить повторения таких инцидентов.
В МИД напомнили, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания должно предотвращать нарушение спокойствия дипломатического представительства или оскорбление его достоинства.
Накануне у российского посольства прошла акция против спецоперации российских войск на Украине.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Экс-мэр Кишинева, вице-председатель Либеральной партии Молдавии Дорин Киртоакэ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 15:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бывший мэр Кишинева записался добровольцем в украинскую армию
 
В миреРоссияМолдавияКишиневМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала