https://ria.ru/20220325/posol-1780106184.html
МИД вызвал посла Молдавии
МИД вызвал посла Молдавии - РИА Новости, 25.03.2022
МИД вызвал посла Молдавии
Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России из-за акции у посольства в Кишиневе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:26
2022-03-25T16:26
2022-03-25T17:42
в мире
россия
молдавия
кишинев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России из-за акции у посольства в Кишиневе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта сего года, участники которой демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия", — отметили там.Министерство также потребовало от молдавской стороны принять меры, чтобы не допустить повторения таких инцидентов.В МИД напомнили, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания должно предотвращать нарушение спокойствия дипломатического представительства или оскорбление его достоинства.Накануне у российского посольства прошла акция против спецоперации российских войск на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, молдавия, кишинев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:26 25.03.2022 (обновлено: 17:42 25.03.2022)
МИД вызвал посла Молдавии
МИД выразил протест послу Молдавии из-за акции у российского посольства в Кишиневе