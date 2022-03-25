https://ria.ru/20220325/posobnichestvo-1780182472.html

Власти Мариуполя пособничали преступлениям "Азова", заявила омбудсмен ДНР

Власти Мариуполя пособничали преступлениям "Азова", заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 25.03.2022

Власти Мариуполя пособничали преступлениям "Азова", заявила омбудсмен ДНР

Подконтрольные Киеву власти Мариуполя пособничали военным преступлениям националистического полка "Азов", заявила Уполномоченный по правам человека Донецкой... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T23:07

2022-03-25T23:07

2022-03-25T23:07

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

ситуация в днр и лнр

мариуполь

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Подконтрольные Киеву власти Мариуполя пособничали военным преступлениям националистического полка "Азов", заявила Уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова."Мариупольцы как один подтверждают уже известные нам факты об обустройстве огневых точек в квартирах многоэтажек и расстрелах гражданских машин, пытавшихся выехать в эвакуацию. Выяснилось также, что украинские боевики целенаправленно работали по группам мирных жителей во время прохода людей к источникам воды или приготовления пищи на открытой местности. И все это при пособничестве местной власти, которая не предприняла ни одной попытки эвакуировать людей, и покинула город буквально в первые часы начала освободительной операции", - говорится в заявлении омбудсмена ДНР в Telegram-канале.Морозова добавила, что более 21 тысячи беженцев из Мариуполя уже прибыли в Мангуш на юге ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

мариуполь

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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