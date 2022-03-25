https://ria.ru/20220325/polsha-1780027609.html

Медведев назвал Польшу главным оплотом США в Европе

Медведев назвал Польшу главным оплотом США в Европе - РИА Новости, 25.03.2022

Медведев назвал Польшу главным оплотом США в Европе

Польша как верный вассал США показывает, что является главным оплотом Штатов в Европе, и пытается взять реванш за неудачи столетий, заявил зампредседателя... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:06

2022-03-25T12:06

2022-03-25T12:06

дмитрий медведев

россия

польша

в мире

сша

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Польша как верный вассал США показывает, что является главным оплотом Штатов в Европе, и пытается взять реванш за неудачи столетий, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости."Польша не просто верный вассал Соединённых Штатов Америки, который всячески проявляет свою лояльность, показывает, что является главным оплотом Соединённых Штатов в Европе", - сказал Медведев.По его словам, Польша, по сути, пытается "взять реванш за неудачи, может быть, даже не десятилетий, а столетий, и если уж не возродить Rzeсzpоspolita, то во всяком случае попытаться напомнить о том, что когда-то они были очень серьёзным игроком в мире, в Европе и, по сути, претендовали на лавры империи".Польша своими действиями против России пытается продемонстрировать верноподданнические чувства к США и на этом получить финансовые, экономические и политические дивиденды, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.Польша заявила в среду, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным. А накануне замминистра иностранных дел Польши сообщил, что Варшава не исключает высылки российского посла, но такое решение пока не принято. Кроме того, Польша пытается занять недвижимость РФ в Варшаве."Просто польское руководство пытается продемонстрировать наиболее верноподданнические чувства по отношению к американской администрации и на этом получить дополнительные дивиденды как финансовые, экономические, так, естественно, и политические внутри страны", - сказал Медведев.Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, такой курс не что иное, как политическая имбецильность, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости."Нынешние польские элиты - они представлены вот этой самой партией PiS во главе с Качиньским №2, они вот этот курс проамериканский и абсолютно отмороженно русофобский проводят на протяжении последних десяти лет", - сказал Медведев.Он отметил, что было время, когда Россия и Польша пытались восстановить отношения."Особенно после печальных событий, которые были связаны с гибелью польского президента. И казалось, что на самом деле всё это можно сделать, потому что нет каких-то непроходимых препятствий. Но после того, как к власти пришла оппозиция в лице вот этой самой партии, курс абсолютно изменился в этом смысле, и он приобрел такие зверино-русофобские черты. Иначе как такой политической имбецильностью я это назвать не могу, поскольку ничего другого за этим не стоит", - подчеркнул Медведев.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что если выслать из России симметричное число польских дипломатов, то им придётся закрыть своё посольство, а Москва и Варшава окажутся в ситуации, когда практически перестанут разговаривать друг с другом."Какие-то новые конструкции предлагают, изменить даже конституцию, для того чтобы изъять российское государственное имущество. Вчера вот приняли решение о выдворении большого количества дипломатов. Правда, я не очень понимаю, к чему они это всё ведут. Потому что если выгнать симметричное количество дипломатов, то, по сути, им придётся закрыть своё посольство. Хорошо ли это? В конечном счёте – это выбор каждого государства, сохранять ли дипломатические сношения или нет", - заявил Медведев в интервью РИА Новости.По его словам, можно оказаться в ситуации, когда страны практически перестанут разговаривать друг с другом."Хорошо ли это для Польши? Я не знаю, им самим решать в конечном счёте", - добавил зампредседателя Совбеза.Он отметил, что желание сплотить вокруг себя электорат, наиболее заряженный против РФ, - известное явление, как и спекулировать на этом и в известной степени залезть и в украинские дела."Тем более, что в Польше сейчас сконцентрировано довольно большое количество украинских беженцев, и эту тему поляки пытаются обернуть себе на пользу. Принимают какие-то решения, не только по поддержке беженцев, беженцев, естественно, можно пожалеть, а по тому, чтобы дополнительным образом наказать Россию", - сообщил Медведев.

https://ria.ru/20220324/duda-1779957205.html

https://ria.ru/20220324/polsha-1779833666.html

https://ria.ru/20220323/gaz-1779724247.html

https://ria.ru/20220323/pamyatnik-1779709276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий медведев, россия, польша, в мире, сша