https://ria.ru/20220325/pogoda-1780136254.html
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.03.2022
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого сильного ветра, сообщила... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:56
2022-03-25T17:56
2022-03-25T17:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 3 часов 26 марта до 3 часов 28 марта на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до сильного", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность.
https://ria.ru/20220324/vesna-1779768160.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, санкт-петербург, россия, общество
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за усиления ветра