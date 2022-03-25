https://ria.ru/20220325/pogoda-1780136254.html

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.03.2022

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого сильного ветра, сообщила... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:56

2022-03-25T17:56

2022-03-25T17:56

погода

санкт-петербург

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97356/55/973565527_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_ec2d3e1234160057ec2cebf4b41b2eb8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 3 часов 26 марта до 3 часов 28 марта на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до сильного", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность.

https://ria.ru/20220324/vesna-1779768160.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, санкт-петербург, россия, общество