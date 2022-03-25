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Авиакомпания "Победа" запустила новую платную услугу
Авиакомпания "Победа" запустила новую платную услугу - РИА Новости, 25.03.2022
Авиакомпания "Победа" запустила новую платную услугу
Лоукостер "Победа" на официальном начал продавать новую услугу — организация трансфера, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:19
2022-03-25T17:19
2022-03-25T17:19
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МОСКВА, 25 мар — РИА. Лоукостер "Победа" на официальном начал продавать новую услугу — организация трансфера, сообщает пресс-служба перевозчика.Воспользоваться сервисом могут все желающие, для этого не обязательно иметь билет на рейс "Победы". Трансфер доступен во всех городах России, куда летает лоукостер. Стоимость услуги фиксирована для каждого аэропорта и не зависит от пикового спроса в отличие от такси.Перевозка клиентов осуществляется компанией-партнером на новых автомобилях. Для больших групп путешественников перевозчик предоставляет комфортабельные автобусы и микроавтобусы.Для примера: из аэропорта "Шереметьево" во "Внуково" можно доехать за 2800 рублей на автомобиле или за 7600 – на микроавтобусе.
https://ria.ru/20220314/aviakompaniya-1778145448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, авиакомпании, победа (авиакомпания), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)
Авиакомпания "Победа" запустила новую платную услугу
Лоукостер "Победа" начал платно предлагать организацию трансферов