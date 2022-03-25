https://ria.ru/20220325/pobeda-1780090560.html

Авиакомпания "Победа" запустила новую платную услугу

Авиакомпания "Победа" запустила новую платную услугу - РИА Новости, 25.03.2022

Авиакомпания "Победа" запустила новую платную услугу

Лоукостер "Победа" на официальном начал продавать новую услугу — организация трансфера, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:19

2022-03-25T17:19

2022-03-25T17:19

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МОСКВА, 25 мар — РИА. Лоукостер "Победа" на официальном начал продавать новую услугу — организация трансфера, сообщает пресс-служба перевозчика.Воспользоваться сервисом могут все желающие, для этого не обязательно иметь билет на рейс "Победы". Трансфер доступен во всех городах России, куда летает лоукостер. Стоимость услуги фиксирована для каждого аэропорта и не зависит от пикового спроса в отличие от такси.Перевозка клиентов осуществляется компанией-партнером на новых автомобилях. Для больших групп путешественников перевозчик предоставляет комфортабельные автобусы и микроавтобусы.Для примера: из аэропорта "Шереметьево" во "Внуково" можно доехать за 2800 рублей на автомобиле или за 7600 – на микроавтобусе.

https://ria.ru/20220314/aviakompaniya-1778145448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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