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Авиакомпания "Победа" запустила новую платную услугу - РИА Новости, 25.03.2022
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Туризм
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Авиакомпания "Победа" запустила новую платную услугу
Авиакомпания "Победа" запустила новую платную услугу - РИА Новости, 25.03.2022
Авиакомпания "Победа" запустила новую платную услугу
Лоукостер "Победа" на официальном начал продавать новую услугу — организация трансфера, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:19
2022-03-25T17:19
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
авиакомпании
победа (авиакомпания)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 25 мар — РИА. Лоукостер "Победа" на официальном начал продавать новую услугу — организация трансфера, сообщает пресс-служба перевозчика.Воспользоваться сервисом могут все желающие, для этого не обязательно иметь билет на рейс "Победы". Трансфер доступен во всех городах России, куда летает лоукостер. Стоимость услуги фиксирована для каждого аэропорта и не зависит от пикового спроса в отличие от такси.Перевозка клиентов осуществляется компанией-партнером на новых автомобилях. Для больших групп путешественников перевозчик предоставляет комфортабельные автобусы и микроавтобусы.Для примера: из аэропорта "Шереметьево" во "Внуково" можно доехать за 2800 рублей на автомобиле или за 7600 – на микроавтобусе.
https://ria.ru/20220314/aviakompaniya-1778145448.html
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туризм, новости - туризм, туристы, авиакомпании, победа (авиакомпания), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)
17:19 25.03.2022
 
Авиакомпания "Победа" запустила новую платную услугу

Лоукостер "Победа" начал платно предлагать организацию трансферов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Победа" в Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II
Самолет авиакомпании Победа в Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 мар — РИА. Лоукостер "Победа" на официальном начал продавать новую услугу — организация трансфера, сообщает пресс-служба перевозчика.
Воспользоваться сервисом могут все желающие, для этого не обязательно иметь билет на рейс "Победы". Трансфер доступен во всех городах России, куда летает лоукостер. Стоимость услуги фиксирована для каждого аэропорта и не зависит от пикового спроса в отличие от такси.
Перевозка клиентов осуществляется компанией-партнером на новых автомобилях. Для больших групп путешественников перевозчик предоставляет комфортабельные автобусы и микроавтобусы.
Для примера: из аэропорта "Шереметьево" во "Внуково" можно доехать за 2800 рублей на автомобиле или за 7600 – на микроавтобусе.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 20:22Туризм
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыавиакомпанииПобеда (авиакомпания)Шереметьево (аэропорт)Внуково (аэропорт)
 
 
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