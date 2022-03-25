https://ria.ru/20220325/plennyy-1780144753.html
Кадыров сообщил об освобождении еще одного участка в Мариуполе
Кадыров сообщил об освобождении еще одного участка в Мариуполе - РИА Новости, 25.03.2022
Кадыров сообщил об освобождении еще одного участка в Мариуполе
Российские войска совместно с Народной милицией ДНР освободили еще один район Мариуполя, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:24
2022-03-25T18:24
2022-03-25T19:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 25 мар — РИА Новости. Российские войска совместно с Народной милицией ДНР освободили еще один район Мариуполя, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Он также опубликовал видео, на котором украинский военнопленный призывает сдаться."Пацаны, вам нужно сдаваться. Ахмат — сила. <...> Мы хотели сдаться, нам не дали. Наши командиры не давали", — говорит украинский военнослужащий. Комментируя видео, Кадыров отметил, что военнослужащие ВСУ быстро понимают свою неправоту "и готовы исправиться". "Тут же появляются подробности того, как происходит у них командование: украинские командиры изредка приезжают к военным, отдают долгосрочные приказы и быстро уезжают, чтобы не поймать пулю", — отметил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220325/genshtab-1780100078.html
https://ria.ru/20220324/plennye-1779906830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
18:24 25.03.2022 (обновлено: 19:39 25.03.2022)
Кадыров сообщил об освобождении еще одного участка в Мариуполе
Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с призывом пленного украинского солдата сдаваться