https://ria.ru/20220325/plennye-1780159652.html

УВКПЧ ООН отреагировало на призыв на Украине к насилию над пленными

УВКПЧ ООН отреагировало на призыв на Украине к насилию над пленными - РИА Новости, 25.03.2022

УВКПЧ ООН отреагировало на призыв на Украине к насилию над пленными

Репрессии в отношении военнопленных, включая акты насилия и пытки, запрещены Женевскими конвенциями, заявила РИА Новости официальный представитель Управления... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T19:33

2022-03-25T19:33

2022-03-25T19:33

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

александр бастрыкин

россия

украина

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ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости. Репрессии в отношении военнопленных, включая акты насилия и пытки, запрещены Женевскими конвенциями, заявила РИА Новости официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, комментируя заявление на Украине о насилии над пленными.Руководитель первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадий Друзенко ранее в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию против пленных российских солдат. Такое указание, по данным СК РФ, он дал врачам мобильных госпиталей". Речь, по данным СМИ, идет о приказе "кастрировать раненых российских пленных". Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко. Спустя несколько часов врач написал на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская), что ему "очень жаль", и сослался на эмоциональное состояние."Как вам известно, мы неоднократно подчеркивали, что решительно осуждаем любые заявления или действия, которые пропагандируют, подстрекают, поощряют или оправдывают ненависть, насилие и дискриминацию в отношении людей по признаку их национальности, расы, этнической принадлежности или иного происхождения", - сказала Тросселл.Она напомнила, что обращение с военнопленными регулирует 13-я статья Третьей Женевской конвенции, "которая предусматривает, что с пленными во все времена должны обращаться гуманно, включая защиту от актов насилия, запугивания, оскорблений и публичного любопытства, репрессии в отношении них запрещены, включая угрозы и реальное сексуальное насилие"."Мы видели подобные видеоролики в СМИ и приветствуем тот факт, что правительство Украины официально осудило подобные заявления и выразило свою приверженность обращению с военнопленными в соответствии с принципами Женевских конвенций", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать заявление на украинском телеканале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, александр бастрыкин, россия, украина, ситуация в днр и лнр, оон