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В Минобороны рассказали об условиях содержания украинских пленных - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/plennye-1780124839.html
В Минобороны рассказали об условиях содержания украинских пленных
В Минобороны рассказали об условиях содержания украинских пленных - РИА Новости, 25.03.2022
В Минобороны рассказали об условиях содержания украинских пленных
Пленные украинские военнослужащие содержатся в достойных условиях в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, Киев в отношении... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:19
2022-03-25T17:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие содержатся в достойных условиях в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, Киев в отношении захваченных российских граждан действует ровно наоборот, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев."Со всеми украинскими пленными в Российской Федерации, как этого требуют нормы международного гуманитарного права, обращаются в соответствии с этими требованиями. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трёхразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу. "Взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста по данному вопросу организовано", - добавил он."При этом украинские власти на общем фоне беспредела, повсеместно царящего на Украине, грубо нарушают элементарные гуманные нормы, не говоря уже о требованиях Женевских конвенций в части обращения с военнопленными", - отметил Мизинцев."Несмотря на это, или скорее всего вопреки тому, что творят киевские власти, российская сторона продолжит гуманно и уважительно относиться к украинским военнопленным", - заявил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/plennye-1779906830.html
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:19 25.03.2022 (обновлено: 17:20 25.03.2022)
 
В Минобороны рассказали об условиях содержания украинских пленных

Минобороны заявило о достойных условиях содержания украинских пленных

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСдавшиеся бойцы Нацгвардии Украины
Сдавшиеся бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Сдавшиеся бойцы Нацгвардии Украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие содержатся в достойных условиях в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, Киев в отношении захваченных российских граждан действует ровно наоборот, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"Со всеми украинскими пленными в Российской Федерации, как этого требуют нормы международного гуманитарного права, обращаются в соответствии с этими требованиями. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трёхразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу. "Взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста по данному вопросу организовано", - добавил он.
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24 марта, 17:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вице-премьер Украины рассказала об обмене пленными с Россией
"При этом украинские власти на общем фоне беспредела, повсеместно царящего на Украине, грубо нарушают элементарные гуманные нормы, не говоря уже о требованиях Женевских конвенций в части обращения с военнопленными", - отметил Мизинцев.
"Несмотря на это, или скорее всего вопреки тому, что творят киевские власти, российская сторона продолжит гуманно и уважительно относиться к украинским военнопленным", - заявил Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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"Лучше туда не попадать": как обходятся с пленными на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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