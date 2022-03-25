https://ria.ru/20220325/pervomaysk-1780054920.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по Первомайску в ЛНР

Украинские войска выпустили десять снарядов по Первомайску в ЛНР - РИА Новости, 25.03.2022

Украинские войска выпустили десять снарядов по Первомайску в ЛНР

Украинские войска в 13.30 мск выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Первомайску в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:45

2022-03-25T13:45

2022-03-25T13:50

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 мск выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Первомайску в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 13.30 населенный пункт Новозвановка - Первомайск: артиллерийское орудие 122 миллиметра (10 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф