https://ria.ru/20220325/peregovory-1780121959.html
Украина стремится затянуть переговоры, заявил Мединский
Украина стремится затянуть переговоры, заявил Мединский - РИА Новости, 25.03.2022
Украина стремится затянуть переговоры, заявил Мединский
Россия видит стремление украинских коллег затянуть переговоры, поскольку в Киеве полагают, что время работает на них, заявил в пятницу журналистам глава... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:10
2022-03-25T17:10
2022-03-25T17:10
россия
украина
владимир мединский
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия видит стремление украинских коллег затянуть переговоры, поскольку в Киеве полагают, что время работает на них, заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский."Мы видим, к сожалению, со стороны украинских коллег стремление затянуть переговоры. Они никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения. Вот в таких реалиях мы находимся", - сказал Мединский.Он отметил, что в ходе переговоров украинская сторона берет время подумать, советуется с третьими сторонами. "К сожалению, здесь, насколько мы понимаем - они этого сами и не скрывают, - они ограничены в принятии самостоятельных решений. Поэтому пока текущее состояние дел оптимизма не вызывает", - подчеркнул помощник президента.Мединский также добавил, что не разделяет оптимизма украинской делегации, которая заявляет о "большом продвижении вперед". "По принципиальным позициям, на которых настаивает российская сторона, движения пока нет", - резюмировал глава российской делегации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/medinskiy-1779860247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир мединский, в мире, политика
Украина стремится затянуть переговоры, заявил Мединский
Мединский: Украина стремится затянуть переговоры, полагая, что время работает на них
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия видит стремление украинских коллег затянуть переговоры, поскольку в Киеве полагают, что время работает на них, заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
"Мы видим, к сожалению, со стороны украинских коллег стремление затянуть переговоры. Они никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения. Вот в таких реалиях мы находимся", - сказал Мединский.
Он отметил, что в ходе переговоров украинская сторона берет время подумать, советуется с третьими сторонами. "К сожалению, здесь, насколько мы понимаем - они этого сами и не скрывают, - они ограничены в принятии самостоятельных решений. Поэтому пока текущее состояние дел оптимизма не вызывает", - подчеркнул помощник президента.
Мединский
также добавил, что не разделяет оптимизма украинской делегации, которая заявляет о "большом продвижении вперед". "По принципиальным позициям, на которых настаивает российская сторона, движения пока нет", - резюмировал глава российской делегации.