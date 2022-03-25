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Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по политическим вопросам - РИА Новости, 25.03.2022
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Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по политическим вопросам
Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по политическим вопросам - РИА Новости, 25.03.2022
Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по политическим вопросам
Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте, заявил глава... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:36
2022-03-25T16:36
в мире
владимир мединский
россия
украина
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский."Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме ВКС (видеокноференцсвязи - ред.), и будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", - сказал Мединский журналистам.
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в мире, владимир мединский, россия, украина
16:36 25.03.2022
 
Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по политическим вопросам

Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по главным политическим вопросам

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
"Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме ВКС (видеокноференцсвязи - ред.), и будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", - сказал Мединский журналистам.
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