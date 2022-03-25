https://ria.ru/20220325/peregovory-1780111485.html

Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по политическим вопросам

Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по политическим вопросам - РИА Новости, 25.03.2022

Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по политическим вопросам

Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте, заявил глава... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:36

2022-03-25T16:36

2022-03-25T16:36

в мире

владимир мединский

россия

украина

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский."Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме ВКС (видеокноференцсвязи - ред.), и будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", - сказал Мединский журналистам.

https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир мединский, россия, украина