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Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по политическим вопросам
Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по политическим вопросам - РИА Новости, 25.03.2022
Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по политическим вопросам
Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте, заявил глава... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:36
2022-03-25T16:36
2022-03-25T16:36
в мире
владимир мединский
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украина
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский."Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме ВКС (видеокноференцсвязи - ред.), и будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", - сказал Мединский журналистам.
https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир мединский, россия, украина
Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по политическим вопросам
Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по главным политическим вопросам