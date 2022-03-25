https://ria.ru/20220325/peregovory-1780084756.html

В Крыму предложили альтернативу переговорам с Киевом

В Крыму предложили альтернативу переговорам с Киевом - РИА Новости, 25.03.2022

В Крыму предложили альтернативу переговорам с Киевом

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что вести переговоры с киевским режимом бессмысленно, перспективнее искать опору на здоровые силы... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:31

2022-03-25T15:31

2022-03-25T15:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что вести переговоры с киевским режимом бессмысленно, перспективнее искать опору на здоровые силы внутри каждого отдельного региона."Нет смысла договариваться с этими политическими банкротами. Лучше и перспективнее искать опору на здоровые силы внутри каждого региона и уже исходя из этого выстраивать его дальнейшую политику", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, договариваться с киевским режимом бессмысленно, все договоренности будут нарушены."Это мы проходили не раз в своих отношениях с Киевом. Это испытал в полной мере Донбасс: всегда и везде постоянный обман", - подчеркнул глава парламента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/peregovory-1779907405.html

https://ria.ru/20220323/peregovory-1779750878.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия