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Россия аннулировала патент, который мог запретить смартфоны Samsung - РИА Новости, 25.03.2022
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Россия аннулировала патент, который мог запретить смартфоны Samsung
Россия аннулировала патент, который мог запретить смартфоны Samsung - РИА Новости, 25.03.2022
Россия аннулировала патент, который мог запретить смартфоны Samsung
Роспатент аннулировал патент швейцарской компании Sqwin SA на изобретение "Система электронных платежей", из-за которого суды едва не запретили ввоз и продажу в РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T23:38
2022-03-25T23:38
экономика
технологии
россия
samsung
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Роспатент аннулировал патент швейцарской компании Sqwin SA на изобретение "Система электронных платежей", из-за которого суды едва не запретили ввоз и продажу в России смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay, сообщили РИА Новости в московском офисе юркомпании Hogan Lovells, представлявшей интересы Samsung Electronics."Палата по патентным спорам Роспатента, рассмотрев в пятницу возражение "Самсунг Электроникс Рус Компани" на патент, принадлежавший компании Sqwin SA, приняла решение аннулировать этот патент", - сказал представитель Hogan Lovells.Российская "дочка" Samsung Electronics потребовала аннулировать патент в связи с допущенными нарушениями при его регистрации в России. Как пояснил собеседник агентства, автор изобретения Виктор Гульченко в 2012 году подал заявку в патентное ведомство ФРГ, от этой даты отсчитывается приоритет. Однако затем при подаче заявки в Роспатент "российский патент фактически был дополнен и расширен, что противоречит патентной практике и законодательству".В частности, отметили в Hogan Lovells, российский патент дополнили указанием на возможность генерации уникального кода мобильным устройством покупателя и его дальнейшей прямой передачи в кассовую систему продавца в качестве альтернативной технологии бесконтактного платежа. Подобное "расширение" является основанием для аннулирования патента.Арбитражный суд Москвы в 2021 году по иску Sqwin SA запретил ввоз, продажу и любой другой ввод в оборот в России 61 модели смартфонов Samsung, поддерживающих сервис Samsung Pay. Апелляционная инстанция 17 марта это решение отменила, полностью отклонив требования швейцарской компании.Согласно описанию спорного изобретения, оно относится к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. В материалах Роспатента датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. До санкций Samsung Pay был третьей по популярности системой бесконтактных платежей в России, ею пользовалось 17% граждан. На первом месте был Google Pay с 32% пользователей, за ним шел Apple Pay (30%). Эксперты говорили, что Google Pay и Apple Pay тоже могут получить иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.
https://ria.ru/20220225/samsung-1774412047.html
https://ria.ru/20220316/samsungpay-1778436184.html
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экономика, технологии, россия, samsung, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
23:38 25.03.2022
 
Россия аннулировала патент, который мог запретить смартфоны Samsung

Россия аннулировала патент, из-за которого могли запретить смартфоны Samsung

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФирменный салон Samsung Electronics в Москве
Фирменный салон Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фирменный салон Samsung Electronics в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Роспатент аннулировал патент швейцарской компании Sqwin SA на изобретение "Система электронных платежей", из-за которого суды едва не запретили ввоз и продажу в России смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay, сообщили РИА Новости в московском офисе юркомпании Hogan Lovells, представлявшей интересы Samsung Electronics.
"Палата по патентным спорам Роспатента, рассмотрев в пятницу возражение "Самсунг Электроникс Рус Компани" на патент, принадлежавший компании Sqwin SA, приняла решение аннулировать этот патент", - сказал представитель Hogan Lovells.
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Российская "дочка" Samsung Electronics потребовала аннулировать патент в связи с допущенными нарушениями при его регистрации в России. Как пояснил собеседник агентства, автор изобретения Виктор Гульченко в 2012 году подал заявку в патентное ведомство ФРГ, от этой даты отсчитывается приоритет. Однако затем при подаче заявки в Роспатент "российский патент фактически был дополнен и расширен, что противоречит патентной практике и законодательству".
В частности, отметили в Hogan Lovells, российский патент дополнили указанием на возможность генерации уникального кода мобильным устройством покупателя и его дальнейшей прямой передачи в кассовую систему продавца в качестве альтернативной технологии бесконтактного платежа. Подобное "расширение" является основанием для аннулирования патента.
Арбитражный суд Москвы в 2021 году по иску Sqwin SA запретил ввоз, продажу и любой другой ввод в оборот в России 61 модели смартфонов Samsung, поддерживающих сервис Samsung Pay. Апелляционная инстанция 17 марта это решение отменила, полностью отклонив требования швейцарской компании.
Согласно описанию спорного изобретения, оно относится к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. В материалах Роспатента датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.
Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. До санкций Samsung Pay был третьей по популярности системой бесконтактных платежей в России, ею пользовалось 17% граждан. На первом месте был Google Pay с 32% пользователей, за ним шел Apple Pay (30%). Эксперты говорили, что Google Pay и Apple Pay тоже могут получить иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.
Логотип компании Samsung - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 13:35
Samsung Pay продолжает работу в России
 
ЭкономикаТехнологииРоссияSamsungФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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