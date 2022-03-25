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Постпредство России в ООН назвало Meta* "ненадежным партнером" - РИА Новости, 25.03.2022
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Постпредство России в ООН назвало Meta* "ненадежным партнером"
Постпредство России в ООН назвало Meta* "ненадежным партнером" - РИА Новости, 25.03.2022
Постпредство России в ООН назвало Meta* "ненадежным партнером"
Компания Meta* не может считаться надежным партнером в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических целях, заявил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T01:31
2022-03-25T07:18
россия
в мире
оон
олег михайлов
ник клегг
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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ООН, 25 мар — РИА Новости. Компания Meta* не может считаться надежным партнером в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических целях, заявил советник постпредства РФ при ООН Олег Михайлов в ходе заседания Контртеррористического комитета СБ ООН.По его словам, оправдание экстремистской деятельности и подстрекательство к убийствам и насилию в отношении представителей определенной национальности или происхождения недопустимы."В этой связи указанная компания никак не может считаться надежным и ответственным партнером в вопросах противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических целях", — заявил он.Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. До этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220323/blokirovka-1779627792.html
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россия, в мире, оон, олег михайлов, ник клегг, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
01:31 25.03.2022 (обновлено: 07:18 25.03.2022)
 
Постпредство России в ООН назвало Meta* "ненадежным партнером"

Советник постпредства в ООН Михайлов: Meta* нельзя рассматривать как надежного партнера

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание постпредства России при ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 мар — РИА Новости. Компания Meta* не может считаться надежным партнером в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических целях, заявил советник постпредства РФ при ООН Олег Михайлов в ходе заседания Контртеррористического комитета СБ ООН.

"Вынуждены констатировать, что порой частные компании и вовсе переходят на сторону зла. В частности, компания Meta Platforms* сняла запрет в принадлежащих ей соцсетях Facebook* и Instagram* на призывы к насилию и убийству в отношении россиян", — сказал Михайлов.

По его словам, оправдание экстремистской деятельности и подстрекательство к убийствам и насилию в отношении представителей определенной национальности или происхождения недопустимы.
"В этой связи указанная компания никак не может считаться надежным и ответственным партнером в вопросах противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических целях", — заявил он.
Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. До этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РоссияВ миреООНОлег МихайловНик КлеггГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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