https://ria.ru/20220325/partner-1779970453.html

Постпредство России в ООН назвало Meta* "ненадежным партнером"

Постпредство России в ООН назвало Meta* "ненадежным партнером" - РИА Новости, 25.03.2022

Постпредство России в ООН назвало Meta* "ненадежным партнером"

Компания Meta* не может считаться надежным партнером в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических целях, заявил... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T01:31

2022-03-25T01:31

2022-03-25T07:18

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олег михайлов

ник клегг

генеральная прокуратура рф

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ООН, 25 мар — РИА Новости. Компания Meta* не может считаться надежным партнером в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических целях, заявил советник постпредства РФ при ООН Олег Михайлов в ходе заседания Контртеррористического комитета СБ ООН.По его словам, оправдание экстремистской деятельности и подстрекательство к убийствам и насилию в отношении представителей определенной национальности или происхождения недопустимы."В этой связи указанная компания никак не может считаться надежным и ответственным партнером в вопросах противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических целях", — заявил он.Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. До этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220323/blokirovka-1779627792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, в мире, оон, олег михайлов, ник клегг, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)