01:31 25.03.2022 (обновлено: 07:18 25.03.2022)
Постпредство России в ООН назвало Meta* "ненадежным партнером"
Советник постпредства в ООН Михайлов: Meta* нельзя рассматривать как надежного партнера
Здание постпредства России при ООН в Женеве. Архивное фото
ООН, 25 мар — РИА Новости. Компания Meta* не может считаться надежным партнером в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических целях, заявил советник постпредства РФ при ООН Олег Михайлов в ходе заседания Контртеррористического комитета СБ ООН.
"Вынуждены констатировать, что порой частные компании и вовсе переходят на сторону зла. В частности, компания Meta Platforms* сняла запрет в принадлежащих ей соцсетях Facebook* и Instagram* на призывы к насилию и убийству в отношении россиян", — сказал Михайлов.
По его словам, оправдание экстремистской деятельности и подстрекательство к убийствам и насилию в отношении представителей определенной национальности или происхождения недопустимы.
"В этой связи указанная компания никак не может считаться надежным и ответственным партнером в вопросах противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических целях", — заявил он.
Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. До этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская