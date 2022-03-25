https://ria.ru/20220325/pantsir-1780079491.html

В "Ростехе" объяснили эффективность "Панцирей"

В "Ростехе" объяснили эффективность "Панцирей" - РИА Новости, 25.03.2022

В "Ростехе" объяснили эффективность "Панцирей"

Зенитные ракетно-пушечные комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" являются квинтэссенцией российских технологий и передовых решений, поэтому они такие... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:08

2022-03-25T15:08

2022-03-25T15:08

безопасность

технологии

панцирь-с1

ростех

украина

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Зенитные ракетно-пушечные комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" являются квинтэссенцией российских технологий и передовых решений, поэтому они такие эффективные, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".Ранее Минобороны РФ распространило видеоролик, на котором показана работа комплекса ПВО "Панцирь-С" в Херсонской области Украины. По словам начальника расчета, комплекс позволяет "на сто процентов отражать цели"."В ходе спецоперации наши "Панцири" многократно доказали свою эффективность… Эти машины можно назвать квинтэссенцией отечественных технологий, в них применяются самые передовые решения, прежде всего, в области радиоэлектроники", - говорится в релизе.В "Ростехе" отметили, что "Панцири" "успешно используются для защиты и отражения атак с воздуха и надежно закрывают от ракет, самолетов, ударных беспилотников, беспилотников-разведчиков, в том числе малогабаритных".

украина

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа расчета ЗРПК "Панцирь-С". Кадры Минобороны РФ Минобороны РФ распространило видеоролик, на котором показана работа комплекса ПВО "Панцирь-С" в Херсонской области Украины. "Ведем разведку воздушной обстановки, и если противник на нас нападает, мы, соответственно, на сто процентов отражаем эти цели. Данная машина способна поражать такие цели, как БПЛА, РСЗО, тактическую ракету "Точка-У", которая применялась недавно в Мелитополе", - пояснил заместитель командира батареи – начальник расчета. 2022-03-25T15:08 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, панцирь-с1, ростех, украина, видео