https://ria.ru/20220325/pantsir-1780079491.html
В "Ростехе" объяснили эффективность "Панцирей"
В "Ростехе" объяснили эффективность "Панцирей" - РИА Новости, 25.03.2022
В "Ростехе" объяснили эффективность "Панцирей"
Зенитные ракетно-пушечные комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" являются квинтэссенцией российских технологий и передовых решений, поэтому они такие... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:08
2022-03-25T15:08
2022-03-25T15:08
безопасность
технологии
панцирь-с1
ростех
украина
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Зенитные ракетно-пушечные комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" являются квинтэссенцией российских технологий и передовых решений, поэтому они такие эффективные, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".Ранее Минобороны РФ распространило видеоролик, на котором показана работа комплекса ПВО "Панцирь-С" в Херсонской области Украины. По словам начальника расчета, комплекс позволяет "на сто процентов отражать цели"."В ходе спецоперации наши "Панцири" многократно доказали свою эффективность… Эти машины можно назвать квинтэссенцией отечественных технологий, в них применяются самые передовые решения, прежде всего, в области радиоэлектроники", - говорится в релизе.В "Ростехе" отметили, что "Панцири" "успешно используются для защиты и отражения атак с воздуха и надежно закрывают от ракет, самолетов, ударных беспилотников, беспилотников-разведчиков, в том числе малогабаритных".
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа расчета ЗРПК "Панцирь-С". Кадры Минобороны РФ
Минобороны РФ распространило видеоролик, на котором показана работа комплекса ПВО "Панцирь-С" в Херсонской области Украины. "Ведем разведку воздушной обстановки, и если противник на нас нападает, мы, соответственно, на сто процентов отражаем эти цели. Данная машина способна поражать такие цели, как БПЛА, РСЗО, тактическую ракету "Точка-У", которая применялась недавно в Мелитополе", - пояснил заместитель командира батареи – начальник расчета.
2022-03-25T15:08
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PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, панцирь-с1, ростех, украина, видео
В "Ростехе" объяснили эффективность "Панцирей"
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Зенитные ракетно-пушечные комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" являются квинтэссенцией российских технологий и передовых решений, поэтому они такие эффективные, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
2022-03-25T15:08
true
PT1M23S
В "Ростехе" объяснили эффективность "Панцирей"
В "Ростехе" назвали ЗРК "Панцирь" квинтэссенцией российских технологий и передовых решений