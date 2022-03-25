https://ria.ru/20220325/pamyat-1780095858.html
Путин призвал хранить память о Великой Отечественной войне
Путин призвал хранить память о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 25.03.2022
Путин призвал хранить память о Великой Отечественной войне
Россиянам важно сохранять историческую память о событиях Великой Отечественной войны для того, чтобы подобные события никогда больше не повторялись, заявил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:00
2022-03-25T16:00
2022-03-25T16:00
владимир путин
общество
культура
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россиянам важно сохранять историческую память о событиях Великой Отечественной войны для того, чтобы подобные события никогда больше не повторялись, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства.В ходе церемонии глава государства по видеосвязи поздравил с присуждением премии для молодых деятелей культуры режиссера Дмитрия Сердюка. В 2021 году в Театре наций он представил спектакль "Моими глазами", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне."Это так важно, что вы обращаетесь к таким темам, которые наш народ никогда не забудет, и для того, чтобы это в памяти сохранялось, нужны, конечно, такие работы, как ваша… Сохранялось у нас в исторической памяти для того, чтобы никогда больше ничего подобного не повторялось", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220325/kultura-1780091049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, культура, россия
Путин призвал хранить память о Великой Отечественной войне
Путин: нужно хранить память о Великой Отечественной войне, чтобы подобного не повторилось