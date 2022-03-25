https://ria.ru/20220325/pamyat-1780095858.html

Путин призвал хранить память о Великой Отечественной войне

Путин призвал хранить память о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 25.03.2022

Путин призвал хранить память о Великой Отечественной войне

Россиянам важно сохранять историческую память о событиях Великой Отечественной войны для того, чтобы подобные события никогда больше не повторялись, заявил... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:00

2022-03-25T16:00

2022-03-25T16:00

владимир путин

общество

культура

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россиянам важно сохранять историческую память о событиях Великой Отечественной войны для того, чтобы подобные события никогда больше не повторялись, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства.В ходе церемонии глава государства по видеосвязи поздравил с присуждением премии для молодых деятелей культуры режиссера Дмитрия Сердюка. В 2021 году в Театре наций он представил спектакль "Моими глазами", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне."Это так важно, что вы обращаетесь к таким темам, которые наш народ никогда не забудет, и для того, чтобы это в памяти сохранялось, нужны, конечно, такие работы, как ваша… Сохранялось у нас в исторической памяти для того, чтобы никогда больше ничего подобного не повторялось", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220325/kultura-1780091049.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, общество, культура, россия