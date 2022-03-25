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Путин призвал хранить память о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 25.03.2022
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Путин призвал хранить память о Великой Отечественной войне
Путин призвал хранить память о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 25.03.2022
Путин призвал хранить память о Великой Отечественной войне
Россиянам важно сохранять историческую память о событиях Великой Отечественной войны для того, чтобы подобные события никогда больше не повторялись, заявил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:00
2022-03-25T16:00
владимир путин
общество
культура
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россиянам важно сохранять историческую память о событиях Великой Отечественной войны для того, чтобы подобные события никогда больше не повторялись, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства.В ходе церемонии глава государства по видеосвязи поздравил с присуждением премии для молодых деятелей культуры режиссера Дмитрия Сердюка. В 2021 году в Театре наций он представил спектакль "Моими глазами", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне."Это так важно, что вы обращаетесь к таким темам, которые наш народ никогда не забудет, и для того, чтобы это в памяти сохранялось, нужны, конечно, такие работы, как ваша… Сохранялось у нас в исторической памяти для того, чтобы никогда больше ничего подобного не повторялось", - сказал Путин.
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владимир путин, общество, культура, россия
16:00 25.03.2022
 
Путин призвал хранить память о Великой Отечественной войне

Путин: нужно хранить память о Великой Отечественной войне, чтобы подобного не повторилось

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россиянам важно сохранять историческую память о событиях Великой Отечественной войны для того, чтобы подобные события никогда больше не повторялись, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства.
В ходе церемонии глава государства по видеосвязи поздравил с присуждением премии для молодых деятелей культуры режиссера Дмитрия Сердюка. В 2021 году в Театре наций он представил спектакль "Моими глазами", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Это так важно, что вы обращаетесь к таким темам, которые наш народ никогда не забудет, и для того, чтобы это в памяти сохранялось, нужны, конечно, такие работы, как ваша… Сохранялось у нас в исторической памяти для того, чтобы никогда больше ничего подобного не повторялось", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
15:49Культура
Сейчас подрываются вечные ценности и нормы, заявил Путин
 
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