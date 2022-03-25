https://ria.ru/20220325/oon-1780164358.html
В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20
В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20 - РИА Новости, 25.03.2022
В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20
Решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "двадцатки", заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T20:03
2022-03-25T20:03
2022-03-25T20:12
в мире
россия
оон
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/87/1528878752_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4fd32e0e07ec12c628badcb22ff3037b.jpg
ООН, 25 мар - РИА Новости. Решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "двадцатки", заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из "группы двадцати"."Это решение (прерогатива) этой "группы двадцати". Генсек ООН не является ее членом", - сказал Дюжаррик на брифинге."Независимо от этого, я бы адресовал вас к нашему заявлению, озвученному на прошлой неделе, по теме, касающейся Всемирной туристской организации", - добавил он.Исполнительный совет UNWTO ранее поддержал проведение в ближайшее время внеочередной генеральной ассамблеи, где будет решаться вопрос о приостановке членства России из-за событий на Украине.Комментируя это решение Дюжаррик сказал тогда, что генсек полагает, "что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы".
https://ria.ru/20220324/bayden-1779944247.html
https://ria.ru/20220323/g20-1779732450.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/87/1528878752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_67f5a331a49eebe08333af389564ce8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, большая двадцатка
20:03 25.03.2022 (обновлено: 20:12 25.03.2022)
В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20
Представитель ООН Дюжаррик: решать исключение России из G20 должны члены "двадцатки"