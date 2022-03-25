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В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20 - РИА Новости, 25.03.2022
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В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20
В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20 - РИА Новости, 25.03.2022
В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20
Решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "двадцатки", заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик,... РИА Новости, 25.03.2022
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в мире
россия
оон
большая двадцатка
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ООН, 25 мар - РИА Новости. Решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "двадцатки", заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из "группы двадцати"."Это решение (прерогатива) этой "группы двадцати". Генсек ООН не является ее членом", - сказал Дюжаррик на брифинге."Независимо от этого, я бы адресовал вас к нашему заявлению, озвученному на прошлой неделе, по теме, касающейся Всемирной туристской организации", - добавил он.Исполнительный совет UNWTO ранее поддержал проведение в ближайшее время внеочередной генеральной ассамблеи, где будет решаться вопрос о приостановке членства России из-за событий на Украине.Комментируя это решение Дюжаррик сказал тогда, что генсек полагает, "что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы".
https://ria.ru/20220324/bayden-1779944247.html
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в мире, россия, оон, большая двадцатка
20:03 25.03.2022 (обновлено: 20:12 25.03.2022)
 
В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20

Представитель ООН Дюжаррик: решать исключение России из G20 должны члены "двадцатки"

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 25 мар - РИА Новости. Решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "двадцатки", заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из "группы двадцати".
"Это решение (прерогатива) этой "группы двадцати". Генсек ООН не является ее членом", - сказал Дюжаррик на брифинге.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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"Независимо от этого, я бы адресовал вас к нашему заявлению, озвученному на прошлой неделе, по теме, касающейся Всемирной туристской организации", - добавил он.
Исполнительный совет UNWTO ранее поддержал проведение в ближайшее время внеочередной генеральной ассамблеи, где будет решаться вопрос о приостановке членства России из-за событий на Украине.
Комментируя это решение Дюжаррик сказал тогда, что генсек полагает, "что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы".
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