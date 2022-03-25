https://ria.ru/20220325/oon-1780164358.html

В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20

В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20 - РИА Новости, 25.03.2022

В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20

Решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "двадцатки", заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T20:03

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2022-03-25T20:12

в мире

россия

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большая двадцатка

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ООН, 25 мар - РИА Новости. Решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "двадцатки", заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из "группы двадцати"."Это решение (прерогатива) этой "группы двадцати". Генсек ООН не является ее членом", - сказал Дюжаррик на брифинге."Независимо от этого, я бы адресовал вас к нашему заявлению, озвученному на прошлой неделе, по теме, касающейся Всемирной туристской организации", - добавил он.Исполнительный совет UNWTO ранее поддержал проведение в ближайшее время внеочередной генеральной ассамблеи, где будет решаться вопрос о приостановке членства России из-за событий на Украине.Комментируя это решение Дюжаррик сказал тогда, что генсек полагает, "что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы".

https://ria.ru/20220324/bayden-1779944247.html

https://ria.ru/20220323/g20-1779732450.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, оон, большая двадцатка