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Правительство утвердило правила по ограничению входа судов в морские порты
Правительство утвердило правила по ограничению входа судов в морские порты - РИА Новости, 25.03.2022
Правительство утвердило правила по ограничению входа судов в морские порты
Правительство России утвердило правила, ограничивающие вход в морские порты иностранным судам смешанного плавания, соответствующее постановление подписал... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T23:32
2022-03-25T23:32
2022-03-25T23:32
россия
общество
правительство рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило правила, ограничивающие вход в морские порты иностранным судам смешанного плавания, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин.Уточняется, что новые правила распространяются на судна типа "река - море", плавающие под иностранным флагом и зарегистрированные в реестре судов зарубежных стран. Также вход в российские морские порты будет недоступен судам из недружественных стран, которые ранее ограничили заход в свои порты судам из РФ.Министерство транспорта РФ в течение пяти рабочих дней должно подготовить проект распоряжения, в котором будут указаны наименования иностранных государств и конкретный перечень вводимых ограничений, указывается в сообщении.
https://ria.ru/20220324/gruzopotoki-1779904328.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, правительство рф
Правительство утвердило правила по ограничению входа судов в морские порты
Правительство утвердило правила по ограничению входа в порты некоторых зарубежных судов
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило правила, ограничивающие вход в морские порты иностранным судам смешанного плавания, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин.
"Настоящие правила устанавливают порядок подготовки и принятия решения о введении... ответных ограничений... Под ответными ограничениями в настоящих правилах понимается введение ограничений по внутренним водным путям Российской Федерации
в отношении судов смешанного (река - море) плавания, плавающих под флагом иностранного государства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новые правила распространяются на судна типа "река - море", плавающие под иностранным флагом и зарегистрированные в реестре судов зарубежных стран. Также вход в российские морские порты будет недоступен судам из недружественных стран, которые ранее ограничили заход в свои порты судам из РФ.
Министерство транспорта РФ в течение пяти рабочих дней должно подготовить проект распоряжения, в котором будут указаны наименования иностранных государств и конкретный перечень вводимых ограничений, указывается в сообщении.