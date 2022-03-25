https://ria.ru/20220325/ogranicheniya-1780184631.html

Правительство утвердило правила по ограничению входа судов в морские порты

Правительство утвердило правила по ограничению входа судов в морские порты - РИА Новости, 25.03.2022

Правительство утвердило правила по ограничению входа судов в морские порты

Правительство России утвердило правила, ограничивающие вход в морские порты иностранным судам смешанного плавания, соответствующее постановление подписал... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T23:32

2022-03-25T23:32

2022-03-25T23:32

россия

общество

правительство рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило правила, ограничивающие вход в морские порты иностранным судам смешанного плавания, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин.Уточняется, что новые правила распространяются на судна типа "река - море", плавающие под иностранным флагом и зарегистрированные в реестре судов зарубежных стран. Также вход в российские морские порты будет недоступен судам из недружественных стран, которые ранее ограничили заход в свои порты судам из РФ.Министерство транспорта РФ в течение пяти рабочих дней должно подготовить проект распоряжения, в котором будут указаны наименования иностранных государств и конкретный перечень вводимых ограничений, указывается в сообщении.

https://ria.ru/20220324/gruzopotoki-1779904328.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, общество, правительство рф