https://ria.ru/20220325/obstrely-1780162422.html

Более 20 человек пострадали в ДНР из-за обстрелов украинских войск

Более 20 человек пострадали в ДНР из-за обстрелов украинских войск - РИА Новости, 25.03.2022

Более 20 человек пострадали в ДНР из-за обстрелов украинских войск

Более 20 человек пострадали в Донецке и ранее освобожденных населенных пунктах Донецкой народной республики, в том числе Мариуполе и Павлополе за последнее... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T19:49

2022-03-25T19:49

2022-03-25T19:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в Донецке и ранее освобожденных населенных пунктах Донецкой народной республики, в том числе Мариуполе и Павлополе за последнее время, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о травмировании мирного жителя 1955 года рождения в Пролетарском районе города Донецка... Кроме того, по оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 21 мирного жителя в результате обстрелов со стороны ВСУ освобожденных ранее территорий", - говорится в сообщении.Как сообщается, в Мариуполе ранены 20 человек и один раненный в Павлополе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия, украина, ситуация в днр и лнр