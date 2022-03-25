Более 20 человек пострадали в ДНР из-за обстрелов украинских войск
ДНР в СЦКК: более 20 человек пострадали в последнее время из-за обстрелов украинских войск
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в Донецке и ранее освобожденных населенных пунктах Донецкой народной республики, в том числе Мариуполе и Павлополе за последнее время, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о травмировании мирного жителя 1955 года рождения в Пролетарском районе города Донецка... Кроме того, по оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 21 мирного жителя в результате обстрелов со стороны ВСУ освобожденных ранее территорий", - говорится в сообщении.
Как сообщается, в Мариуполе ранены 20 человек и один раненный в Павлополе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.