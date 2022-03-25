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Более 20 человек пострадали в ДНР из-за обстрелов украинских войск - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/obstrely-1780162422.html
Более 20 человек пострадали в ДНР из-за обстрелов украинских войск
Более 20 человек пострадали в ДНР из-за обстрелов украинских войск - РИА Новости, 25.03.2022
Более 20 человек пострадали в ДНР из-за обстрелов украинских войск
Более 20 человек пострадали в Донецке и ранее освобожденных населенных пунктах Донецкой народной республики, в том числе Мариуполе и Павлополе за последнее... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:49
2022-03-25T19:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
россия
украина
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в Донецке и ранее освобожденных населенных пунктах Донецкой народной республики, в том числе Мариуполе и Павлополе за последнее время, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о травмировании мирного жителя 1955 года рождения в Пролетарском районе города Донецка... Кроме того, по оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 21 мирного жителя в результате обстрелов со стороны ВСУ освобожденных ранее территорий", - говорится в сообщении.Как сообщается, в Мариуполе ранены 20 человек и один раненный в Павлополе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:49 25.03.2022
 
Более 20 человек пострадали в ДНР из-за обстрелов украинских войск

ДНР в СЦКК: более 20 человек пострадали в последнее время из-за обстрелов украинских войск

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в Донецке и ранее освобожденных населенных пунктах Донецкой народной республики, в том числе Мариуполе и Павлополе за последнее время, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о травмировании мирного жителя 1955 года рождения в Пролетарском районе города Донецка... Кроме того, по оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 21 мирного жителя в результате обстрелов со стороны ВСУ освобожденных ранее территорий", - говорится в сообщении.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
Как сообщается, в Мариуполе ранены 20 человек и один раненный в Павлополе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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