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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.03.2022
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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в пятницу обстреляли населенный пункт Горловка, выпустив 13 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T23:45
2022-03-25T23:51
в мире
донецкая народная республика
горловка
сцкк
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луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли населенный пункт Горловка, выпустив 13 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был произведен в 23.15 из населенного пункта Майорск.О пострадавших и жертвах не сообщалось.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/medinskiy-1780122374.html
https://ria.ru/20220325/oruzhie-1780114562.html
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в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, россия, луганская народная республика
23:45 25.03.2022 (обновлено: 23:51 25.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли населенный пункт Горловка, выпустив 13 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрел был произведен в 23.15 из населенного пункта Майорск.
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О пострадавших и жертвах не сообщалось.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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