https://ria.ru/20220325/obstrel-1780185471.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.03.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в пятницу обстреляли населенный пункт Горловка, выпустив 13 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T23:45

2022-03-25T23:45

2022-03-25T23:51

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли населенный пункт Горловка, выпустив 13 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был произведен в 23.15 из населенного пункта Майорск.О пострадавших и жертвах не сообщалось.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/medinskiy-1780122374.html

https://ria.ru/20220325/oruzhie-1780114562.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, россия, луганская народная республика