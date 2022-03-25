https://ria.ru/20220325/obstrel-1780185471.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в пятницу обстреляли населенный пункт Горловка, выпустив 13 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T23:45
2022-03-25T23:45
2022-03-25T23:51
в мире
донецкая народная республика
горловка
сцкк
россия
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_a37973f56021be77b0d0bea745743861.jpg
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли населенный пункт Горловка, выпустив 13 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был произведен в 23.15 из населенного пункта Майорск.О пострадавших и жертвах не сообщалось.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/medinskiy-1780122374.html
https://ria.ru/20220325/oruzhie-1780114562.html
донецкая народная республика
горловка
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_196:0:1772:1182_1920x0_80_0_0_7fe8f6a15dc7f63aa255ad2307e1384b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, россия, луганская народная республика
23:45 25.03.2022 (обновлено: 23:51 25.03.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку