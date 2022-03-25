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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 25.03.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли в 23.25 мск Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T23:42

2022-03-25T23:42

2022-03-25T23:53

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в 23.25 мск Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.25 - н.п. Победа – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - сообщило представительство в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/medinskiy-1780122374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, россия, украина