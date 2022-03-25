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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 25.03.2022
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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 25.03.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли в 23.25 мск Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T23:42
2022-03-25T23:53
в мире
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в 23.25 мск Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.25 - н.п. Победа – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - сообщило представительство в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/medinskiy-1780122374.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, россия, украина
23:42 25.03.2022 (обновлено: 23:53 25.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Украинский военнослужащий
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в 23.25 мск Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.25 - н.п. Победа – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - сообщило представительство в Telegram-канале.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияУкраина
 
 
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