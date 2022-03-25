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Минобороны показало видео наводки дроном оружия на украинскую технику - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/oborona-1780066079.html
Минобороны показало видео наводки дроном оружия на украинскую технику
Минобороны показало видео наводки дроном оружия на украинскую технику - РИА Новости, 25.03.2022
Минобороны показало видео наводки дроном оружия на украинскую технику
Минобороны России в пятницу опубликовало в пятницу кадры уничтожения артиллерийских орудий украинских войск. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:21
2022-03-25T14:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
космос - риа наука
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минобороны России в пятницу опубликовало в пятницу кадры уничтожения артиллерийских орудий украинских войск.На ролике представлена съемка с дрона позиций украинской артиллерии и ее поражения высокоточными боеприпасами. В результате были уничтожены командный пункт и артиллерийские орудия батареи украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780039293.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, космос - риа наука, признание днр и лнр в россии
14:21 25.03.2022 (обновлено: 14:22 25.03.2022)
 
Минобороны показало видео наводки дроном оружия на украинскую технику

Минобороны опубликовало видео наводки дроном оружия на украинскую технику

© РИА НовостиВоенная техника Вооруженных сил Украины
Военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости
Военная техника Вооруженных сил Украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минобороны России в пятницу опубликовало в пятницу кадры уничтожения артиллерийских орудий украинских войск.
На ролике представлена съемка с дрона позиций украинской артиллерии и ее поражения высокоточными боеприпасами. В результате были уничтожены командный пункт и артиллерийские орудия батареи украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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