https://ria.ru/20220325/obekty-1780138483.html

Россия будет обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине

Россия будет обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине - РИА Новости, 25.03.2022

Россия будет обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине

Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне, заявила официальный... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:04

2022-03-25T18:04

2022-03-25T18:04

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украина

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вместе с тем, окно возможностей, как мы понимаем, в настоящий момент все ещё не закрыто. Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html

россия

украина

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, в мире