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Россия будет обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
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Россия будет обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине
Россия будет обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Россия будет обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине
Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне, заявила официальный... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:04
2022-03-25T18:04
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вместе с тем, окно возможностей, как мы понимаем, в настоящий момент все ещё не закрыто. Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.
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россия, украина, в мире
18:04 25.03.2022
 
Россия будет обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине

МИД: Россия будет делать все от нее зависящее для безопасности ядерных объектов на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вместе с тем, окно возможностей, как мы понимаем, в настоящий момент все ещё не закрыто. Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.
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