https://ria.ru/20220325/obekty-1780138483.html
Россия будет обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине
Россия будет обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Россия будет обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине
Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне, заявила официальный... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:04
2022-03-25T18:04
2022-03-25T18:04
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украина
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вместе с тем, окно возможностей, как мы понимаем, в настоящий момент все ещё не закрыто. Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
Россия будет обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине
МИД: Россия будет делать все от нее зависящее для безопасности ядерных объектов на Украине