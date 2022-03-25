Рейтинг@Mail.ru
НРД получил сообщение о блокировке своего счета - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/nrd-1780023355.html
НРД получил сообщение о блокировке своего счета
НРД получил сообщение о блокировке своего счета - РИА Новости, 25.03.2022
НРД получил сообщение о блокировке своего счета
Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, получил сообщение от европейской расчетно-клиринговой организации Clearstream о... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:49
2022-03-25T11:49
люксембург (государство)
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735764515_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_2bbc1bd77173dfa1bda4f2bbf360d4f6.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, получил сообщение от европейской расчетно-клиринговой организации Clearstream о блокировке своего счета, говорится в сообщении НРД на его сайте."НРД была получена информация от иностранного депозитария Clearstream Banking S.A. о блокировке счета НРД. Решение о возобновлении операций по счету НРД будет приниматься по итогам рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга документов и сведений в отношении НРД", - говорится в сообщении.Информация о дальнейших действиях будет предоставляться НРД по мере поступления необходимых сведений, отмечается там же.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/birzha-1779813482.html
люксембург (государство)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735764515_162:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_6f202ce19bab9db6b111a9030ad0209f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
люксембург (государство), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, экономика
11:49 25.03.2022
 
НРД получил сообщение о блокировке своего счета

НРД получил сообщение от иностранного депозитария Clearstream о блокировке своего счета

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБиржа
Биржа - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Биржа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, получил сообщение от европейской расчетно-клиринговой организации Clearstream о блокировке своего счета, говорится в сообщении НРД на его сайте.
"НРД была получена информация от иностранного депозитария Clearstream Banking S.A. о блокировке счета НРД. Решение о возобновлении операций по счету НРД будет приниматься по итогам рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга документов и сведений в отношении НРД", - говорится в сообщении.
Информация о дальнейших действиях будет предоставляться НРД по мере поступления необходимых сведений, отмечается там же.
Доллары и рубли - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 11:31Сказано в эфире
"Возможно закрытие": что происходит на российской бирже?
 
Люксембург (государство)Санкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала