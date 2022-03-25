https://ria.ru/20220325/nrd-1780023355.html

НРД получил сообщение о блокировке своего счета

НРД получил сообщение о блокировке своего счета - РИА Новости, 25.03.2022

НРД получил сообщение о блокировке своего счета

Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, получил сообщение от европейской расчетно-клиринговой организации Clearstream о... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:49

2022-03-25T11:49

2022-03-25T11:49

люксембург (государство)

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, получил сообщение от европейской расчетно-клиринговой организации Clearstream о блокировке своего счета, говорится в сообщении НРД на его сайте."НРД была получена информация от иностранного депозитария Clearstream Banking S.A. о блокировке счета НРД. Решение о возобновлении операций по счету НРД будет приниматься по итогам рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга документов и сведений в отношении НРД", - говорится в сообщении.Информация о дальнейших действиях будет предоставляться НРД по мере поступления необходимых сведений, отмечается там же.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/birzha-1779813482.html

люксембург (государство)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

люксембург (государство), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, экономика