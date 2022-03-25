https://ria.ru/20220325/nrd-1780023355.html
НРД получил сообщение о блокировке своего счета
НРД получил сообщение о блокировке своего счета - РИА Новости, 25.03.2022
НРД получил сообщение о блокировке своего счета
Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, получил сообщение от европейской расчетно-клиринговой организации Clearstream о... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:49
2022-03-25T11:49
2022-03-25T11:49
люксембург (государство)
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735764515_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_2bbc1bd77173dfa1bda4f2bbf360d4f6.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, получил сообщение от европейской расчетно-клиринговой организации Clearstream о блокировке своего счета, говорится в сообщении НРД на его сайте."НРД была получена информация от иностранного депозитария Clearstream Banking S.A. о блокировке счета НРД. Решение о возобновлении операций по счету НРД будет приниматься по итогам рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга документов и сведений в отношении НРД", - говорится в сообщении.Информация о дальнейших действиях будет предоставляться НРД по мере поступления необходимых сведений, отмечается там же.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/birzha-1779813482.html
люксембург (государство)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735764515_162:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_6f202ce19bab9db6b111a9030ad0209f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люксембург (государство), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, экономика
НРД получил сообщение о блокировке своего счета
НРД получил сообщение от иностранного депозитария Clearstream о блокировке своего счета