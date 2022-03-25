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Песков рассказал, касается ли НОВАТЭКа решение продавать газ за рубли
Песков рассказал, касается ли НОВАТЭКа решение продавать газ за рубли - РИА Новости, 25.03.2022
Песков рассказал, касается ли НОВАТЭКа решение продавать газ за рубли
Директива о том, чтобы продавать газ за рубли, была дана только "Газпрому", сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:09
2022-03-25T13:09
2022-03-25T17:07
экономика
владимир путин
новатэк
газпром
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Директива о том, чтобы продавать газ за рубли, была дана только "Газпрому", сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Владимир Путин ранее поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли."Президент никак не дифференцировал трубопроводный, <…> но поручение было "Газпрому", то есть в данном случае поручения НОВАТЭКу не было. <…> Была директива "Газпрому". "Газпром" — это международная компания, но главным собственником является государство, поэтому такая директива.<…> Про НОВАТЭК президент ничего не говорил", — сказал Песков, отвечая на вопрос, распространяется ли это поручение президента только на трубопроводный газ "Газпрома" или еще на СПГ (сжиженный природный газ), в частности от "Газпрома и НОВАТЭКа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, новатэк, газпром, дмитрий песков, россия
13:09 25.03.2022 (обновлено: 17:07 25.03.2022)
Песков рассказал, касается ли НОВАТЭКа решение продавать газ за рубли
Песков сообщил, что поручение Путина перевести оплату за газ в рубли не касается НОВАТЭКа