https://ria.ru/20220325/nato-1780182702.html

Шольц заявил о непрерывном усилении восточного фланга НАТО

Шольц заявил о непрерывном усилении восточного фланга НАТО - РИА Новости, 25.03.2022

Шольц заявил о непрерывном усилении восточного фланга НАТО

Усиление восточного фланга НАТО после начала конфликта на Украине будет происходить непрерывно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T23:10

2022-03-25T23:10

2022-03-25T23:10

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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Усиление восточного фланга НАТО после начала конфликта на Украине будет происходить непрерывно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."С нынешней войной структуры безопасности НАТО на восточной границе еще раз были усилены, и это будет теперь продолжаться непрерывно. Об этом мы также говорили вчера в рамках НАТО. Это будет продвигаться каждый день", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам встречи лидеров ЕС в Брюсселе в пятницу.Он добавил, что ситуация на Украине в настоящее время привела к тому, что "27 государств ЕС раздумывают о том, как они... могут сократить свою зависимость от поставок сырья из России". По словам Шольца, "этот процесс необратим".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/nato-1780151224.html

https://ria.ru/20220324/bayden-1779943999.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, нато, олаф шольц, германия