Шольц заявил о непрерывном усилении восточного фланга НАТО
Канцлер ФРГ Шольц заявил о непрерывном усилении восточного фланга НАТО из-за Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Усиление восточного фланга НАТО после начала конфликта на Украине будет происходить непрерывно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"С нынешней войной структуры безопасности НАТО на восточной границе еще раз были усилены, и это будет теперь продолжаться непрерывно. Об этом мы также говорили вчера в рамках НАТО. Это будет продвигаться каждый день", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам встречи лидеров ЕС в Брюсселе в пятницу.
Он добавил, что ситуация на Украине в настоящее время привела к тому, что "27 государств ЕС раздумывают о том, как они... могут сократить свою зависимость от поставок сырья из России". По словам Шольца, "этот процесс необратим".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.