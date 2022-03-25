https://ria.ru/20220325/nato-1780052666.html

Эксперт считает, что вопрос вступления Украины в НАТО закрыт навсегда

Эксперт считает, что вопрос вступления Украины в НАТО закрыт навсегда - РИА Новости, 25.03.2022

Эксперт считает, что вопрос вступления Украины в НАТО закрыт навсегда

Вопрос вступления Украины в НАТО закрыт навсегда, уверен заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:36

2022-03-25T13:36

2022-03-25T13:36

нато

украина

в мире

финляндия

швеция

балканский полуостров

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вопрос вступления Украины в НАТО закрыт навсегда, уверен заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов.По словам эксперта, одно из решений прошедшего в четверг экстренного саммита НАТО, на которое он обратил внимание, - "полное исчезновении риторики о вступлении Украины в НАТО"."Как со стороны самой НАТО, так и со стороны Украины. Да, в итоговой декларации саммита записана приверженность НАТО политике "открытых дверей", но мне кажется, сегодня это касается в первую очередь таких стран, как Швеция, Финляндия, может быть, стран Балканского полуострова, но речь не идет странах постсоветского пространства", - сказал Суслов, выступая на круглом столе, организованном МИА "Россия сегодня".По словам спикера, "это единственный позитивный момент" на прошедшем мероприятии. Он выразил уверенность, что о вступлении Украины в альянс больше не будет идти речь. "Этот вопрос, думаю, закрыт. И закрыт он навсегда", - заключил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/nato-1780006192.html

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финляндия

швеция

балканский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

нато, украина, в мире, финляндия, швеция, балканский полуостров