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Эксперт считает, что вопрос вступления Украины в НАТО закрыт навсегда - РИА Новости, 25.03.2022
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Эксперт считает, что вопрос вступления Украины в НАТО закрыт навсегда
Эксперт считает, что вопрос вступления Украины в НАТО закрыт навсегда - РИА Новости, 25.03.2022
Эксперт считает, что вопрос вступления Украины в НАТО закрыт навсегда
Вопрос вступления Украины в НАТО закрыт навсегда, уверен заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:36
2022-03-25T13:36
нато
украина
в мире
финляндия
швеция
балканский полуостров
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вопрос вступления Украины в НАТО закрыт навсегда, уверен заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов.По словам эксперта, одно из решений прошедшего в четверг экстренного саммита НАТО, на которое он обратил внимание, - "полное исчезновении риторики о вступлении Украины в НАТО"."Как со стороны самой НАТО, так и со стороны Украины. Да, в итоговой декларации саммита записана приверженность НАТО политике "открытых дверей", но мне кажется, сегодня это касается в первую очередь таких стран, как Швеция, Финляндия, может быть, стран Балканского полуострова, но речь не идет странах постсоветского пространства", - сказал Суслов, выступая на круглом столе, организованном МИА "Россия сегодня".По словам спикера, "это единственный позитивный момент" на прошедшем мероприятии. Он выразил уверенность, что о вступлении Украины в альянс больше не будет идти речь. "Этот вопрос, думаю, закрыт. И закрыт он навсегда", - заключил эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20220325/nato-1780006192.html
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нато, украина, в мире, финляндия, швеция, балканский полуостров
13:36 25.03.2022
 
Эксперт считает, что вопрос вступления Украины в НАТО закрыт навсегда

Эксперт Совета по внешней политике Суслов: вопрос вступления Украины в НАТО закрыт

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вопрос вступления Украины в НАТО закрыт навсегда, уверен заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов.
По словам эксперта, одно из решений прошедшего в четверг экстренного саммита НАТО, на которое он обратил внимание, - "полное исчезновении риторики о вступлении Украины в НАТО".
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
10:45Сказано в эфире
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"Как со стороны самой НАТО, так и со стороны Украины. Да, в итоговой декларации саммита записана приверженность НАТО политике "открытых дверей", но мне кажется, сегодня это касается в первую очередь таких стран, как Швеция, Финляндия, может быть, стран Балканского полуострова, но речь не идет странах постсоветского пространства", - сказал Суслов, выступая на круглом столе, организованном МИА "Россия сегодня".
По словам спикера, "это единственный позитивный момент" на прошедшем мероприятии. Он выразил уверенность, что о вступлении Украины в альянс больше не будет идти речь. "Этот вопрос, думаю, закрыт. И закрыт он навсегда", - заключил эксперт.
 
НАТОУкраинаВ миреФинляндияШвецияБалканский полуостров
 
 
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