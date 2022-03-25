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Правительство продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль - РИА Новости, 25.03.2022
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Правительство продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль
Правительство продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль - РИА Новости, 25.03.2022
Правительство продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль
Правительство РФ продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль до 28 апреля, решение поддержано президентом, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:32
2022-03-25T19:32
правительство рф
россия
экономика
михаил мишустин
налоги
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль до 28 апреля, решение поддержано президентом, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство приняло решение продлить срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль с 28 марта до 28 апреля. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поддержано президентом", - говорится в сообщении.Речь идет об авансовом платеже по налогу на прибыль за первый квартал 2022 года. Этот платеж рассчитывается на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года, уточняет пресс-служба."Продление срока уплаты даст возможность организациям-налогоплательщикам откорректировать сумму платежа с учетом реальных итогов работы за первый квартал и тем самым не отвлекать излишние деньги из оборота. По предварительным оценкам, общий объем ликвидности, который может таким образом сохраниться в хозяйственном обороте, превышает 320 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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правительство рф, россия, экономика, михаил мишустин, налоги
19:32 25.03.2022
 
Правительство продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль

Правительство продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль до 28 апреля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание правительства РФ
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль до 28 апреля, решение поддержано президентом, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло решение продлить срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль с 28 марта до 28 апреля. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поддержано президентом", - говорится в сообщении.
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Речь идет об авансовом платеже по налогу на прибыль за первый квартал 2022 года. Этот платеж рассчитывается на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года, уточняет пресс-служба.
"Продление срока уплаты даст возможность организациям-налогоплательщикам откорректировать сумму платежа с учетом реальных итогов работы за первый квартал и тем самым не отвлекать излишние деньги из оборота. По предварительным оценкам, общий объем ликвидности, который может таким образом сохраниться в хозяйственном обороте, превышает 320 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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Правительство РФРоссияЭкономикаМихаил МишустинНалоги
 
 
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