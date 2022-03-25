https://ria.ru/20220325/nalog-1780159497.html

Правительство продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль

Правительство продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль - РИА Новости, 25.03.2022

Правительство продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль

Правительство РФ продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль до 28 апреля, решение поддержано президентом, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T19:32

2022-03-25T19:32

2022-03-25T19:32

правительство рф

россия

экономика

михаил мишустин

налоги

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль до 28 апреля, решение поддержано президентом, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство приняло решение продлить срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль с 28 марта до 28 апреля. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поддержано президентом", - говорится в сообщении.Речь идет об авансовом платеже по налогу на прибыль за первый квартал 2022 года. Этот платеж рассчитывается на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года, уточняет пресс-служба."Продление срока уплаты даст возможность организациям-налогоплательщикам откорректировать сумму платежа с учетом реальных итогов работы за первый квартал и тем самым не отвлекать излишние деньги из оборота. По предварительным оценкам, общий объем ликвидности, который может таким образом сохраниться в хозяйственном обороте, превышает 320 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220324/zamorozka-1779823578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

правительство рф, россия, экономика, михаил мишустин, налоги