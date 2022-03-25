https://ria.ru/20220325/nagrada-1779969001.html
США объявили награду за данные об обвиненных в кибератаках "офицерах ФСБ"
США объявили награду за данные об обвиненных в кибератаках "офицерах ФСБ" - РИА Новости, 25.03.2022
США объявили награду за данные об обвиненных в кибератаках "офицерах ФСБ"
США объявили награду за информацию об обвиненных в кибератаках россиянах, которые якобы являются "офицерами ФСБ", заявляет госдеп. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T00:49
2022-03-25T00:49
2022-03-25T00:49
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
кибератаки
россия
вашингтон
министерство юстиции рф (минюст россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149093/32/1490933223_0:290:3001:1978_1920x0_80_0_0_8757eb517007d941c6baba43f2abb637.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. США объявили награду за информацию об обвиненных в кибератаках россиянах, которые якобы являются "офицерами ФСБ", заявляет госдеп.Как говорится в распространенном сообщении, вознаграждение предложено за "информацию о сотрудниках Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Павле Акулове, Михаиле Гаврилове и Марате Тюкове за их предполагаемую причастность к компьютерным взломам, мошенничеству с использованием электронных средств связи, хищение личных данных при отягчающих обстоятельствах и к причинению ущерба имуществу энергетического объекта".Как указывает госдеп, впервые предложение вознаграждения сопровождается с указанием на "сотрудников службы безопасности иностранного правительства". Размер вознаграждения достигает до 10 миллионов долларов, говорится в сообщении."Эти офицеры были членами подразделения ФСБ, известного как Центр 16, и работали в специальной оперативной группе, известной как воинская часть 71330, известной исследователям кибербезопасности как "Стрекоза", "Энергичный медведь" и "Крадущийся йети", — говорится в сообщении.Ранее о предъявлении обвинения россиянам сообщил минюст США.
https://ria.ru/20220325/kiberataki-1779967999.html
сша
россия
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149093/32/1490933223_156:0:2793:1978_1920x0_80_0_0_1d103a9e43d397841cf6dc2c0dc027c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, кибератаки, россия, вашингтон, министерство юстиции рф (минюст россии)
США объявили награду за данные об обвиненных в кибератаках "офицерах ФСБ"
Госдеп: США объявили награду за информацию об обвиненных в кибератаках "трех офицерах ФСБ"
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. США объявили награду за информацию об обвиненных в кибератаках россиянах, которые якобы являются "офицерами ФСБ", заявляет госдеп.
Как говорится в распространенном сообщении, вознаграждение предложено за "информацию о сотрудниках Федеральной службы безопасности
(ФСБ) России Павле Акулове, Михаиле Гаврилове и Марате Тюкове за их предполагаемую причастность к компьютерным взломам, мошенничеству с использованием электронных средств связи, хищение личных данных при отягчающих обстоятельствах и к причинению ущерба имуществу энергетического объекта".
Как указывает госдеп, впервые предложение вознаграждения сопровождается с указанием на "сотрудников службы безопасности иностранного правительства". Размер вознаграждения достигает до 10 миллионов долларов, говорится в сообщении.
"Эти офицеры были членами подразделения ФСБ, известного как Центр 16, и работали в специальной оперативной группе, известной как воинская часть 71330, известной исследователям кибербезопасности как "Стрекоза", "Энергичный медведь" и "Крадущийся йети", — говорится в сообщении.
Ранее о предъявлении обвинения россиянам сообщил минюст США
.