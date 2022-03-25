https://ria.ru/20220325/nagrada-1779969001.html

США объявили награду за данные об обвиненных в кибератаках "офицерах ФСБ"

США объявили награду за данные об обвиненных в кибератаках "офицерах ФСБ" - РИА Новости, 25.03.2022

США объявили награду за данные об обвиненных в кибератаках "офицерах ФСБ"

США объявили награду за информацию об обвиненных в кибератаках россиянах, которые якобы являются "офицерами ФСБ", заявляет госдеп. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T00:49

2022-03-25T00:49

2022-03-25T00:49

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

кибератаки

россия

вашингтон

министерство юстиции рф (минюст россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149093/32/1490933223_0:290:3001:1978_1920x0_80_0_0_8757eb517007d941c6baba43f2abb637.jpg

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. США объявили награду за информацию об обвиненных в кибератаках россиянах, которые якобы являются "офицерами ФСБ", заявляет госдеп.Как говорится в распространенном сообщении, вознаграждение предложено за "информацию о сотрудниках Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Павле Акулове, Михаиле Гаврилове и Марате Тюкове за их предполагаемую причастность к компьютерным взломам, мошенничеству с использованием электронных средств связи, хищение личных данных при отягчающих обстоятельствах и к причинению ущерба имуществу энергетического объекта".Как указывает госдеп, впервые предложение вознаграждения сопровождается с указанием на "сотрудников службы безопасности иностранного правительства". Размер вознаграждения достигает до 10 миллионов долларов, говорится в сообщении."Эти офицеры были членами подразделения ФСБ, известного как Центр 16, и работали в специальной оперативной группе, известной как воинская часть 71330, известной исследователям кибербезопасности как "Стрекоза", "Энергичный медведь" и "Крадущийся йети", — говорится в сообщении.Ранее о предъявлении обвинения россиянам сообщил минюст США.

https://ria.ru/20220325/kiberataki-1779967999.html

сша

россия

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, кибератаки, россия, вашингтон, министерство юстиции рф (минюст россии)