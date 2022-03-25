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США объявили награду за данные о местонахождении россиянина Гладких - РИА Новости, 25.03.2022
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США объявили награду за данные о местонахождении россиянина Гладких
США объявили награду за данные о местонахождении россиянина Гладких - РИА Новости, 25.03.2022
США объявили награду за данные о местонахождении россиянина Гладких
Госдепартамент объявил награду в десять миллионов долларов за информацию о местонахождении российского гражданина Евгения Гладких, подозреваемого в совершении... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T00:21
2022-03-25T09:27
в мире
сша
государственный департамент сша
вашингтон
евгений гладких
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Госдепартамент объявил награду в десять миллионов долларов за информацию о местонахождении российского гражданина Евгения Гладких, подозреваемого в совершении кибератак против объектов критически важной инфраструктуры США, говорится в заявлении американского дипведомства.Речь идет о кибератаках, которые, по данным Госдепа, были совершены в 2017 и 2018 годах.Ведомство утверждает, что в период с мая по сентябрь 2017 года Гладких, будучи "программистом ведущей исследовательской организации Минобороны России", и ряд его сообщников взломали системы нефтеперерабатывающего завода за пределами США и внедрили вредоносное ПО.В период с февраля по июль 2018 года Гладких и его сообщники, предположительно, совершали аналогичные операции против других предприятий энергетического сектора США и "безуспешно пытались взломать компьютерные системы американской компании".
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в мире, сша, государственный департамент сша, вашингтон, евгений гладких
00:21 25.03.2022 (обновлено: 09:27 25.03.2022)
 
США объявили награду за данные о местонахождении россиянина Гладких

Госдеп объявил награду за данные о местонахождении россиянина Гладких из-за кибератак

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Госдепартамент объявил награду в десять миллионов долларов за информацию о местонахождении российского гражданина Евгения Гладких, подозреваемого в совершении кибератак против объектов критически важной инфраструктуры США, говорится в заявлении американского дипведомства.
Речь идет о кибератаках, которые, по данным Госдепа, были совершены в 2017 и 2018 годах.

"(Госдепартамент) предлагает вознаграждение до десяти миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение Евгения Викторовича Гладких или любого другого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, помогает или подстрекает к нарушению Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях, что также может включать участие в кибератаках против критически важной инфраструктуры США", — говорится в заявлении Госдепа.

Ведомство утверждает, что в период с мая по сентябрь 2017 года Гладких, будучи "программистом ведущей исследовательской организации Минобороны России", и ряд его сообщников взломали системы нефтеперерабатывающего завода за пределами США и внедрили вредоносное ПО.
В период с февраля по июль 2018 года Гладких и его сообщники, предположительно, совершали аналогичные операции против других предприятий энергетического сектора США и "безуспешно пытались взломать компьютерные системы американской компании".
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
00:31
США обвинили четырех россиян в хакерских атаках на глобальный энергосектор
 
В миреСШАГосударственный департамент СШАВашингтонЕвгений Гладких
 
 
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