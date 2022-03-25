https://ria.ru/20220325/nagrada-1779967187.html

США объявили награду за данные о местонахождении россиянина Гладких

США объявили награду за данные о местонахождении россиянина Гладких - РИА Новости, 25.03.2022

США объявили награду за данные о местонахождении россиянина Гладких

Госдепартамент объявил награду в десять миллионов долларов за информацию о местонахождении российского гражданина Евгения Гладких, подозреваемого в совершении... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T00:21

2022-03-25T00:21

2022-03-25T09:27

в мире

сша

государственный департамент сша

вашингтон

евгений гладких

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Госдепартамент объявил награду в десять миллионов долларов за информацию о местонахождении российского гражданина Евгения Гладких, подозреваемого в совершении кибератак против объектов критически важной инфраструктуры США, говорится в заявлении американского дипведомства.Речь идет о кибератаках, которые, по данным Госдепа, были совершены в 2017 и 2018 годах.Ведомство утверждает, что в период с мая по сентябрь 2017 года Гладких, будучи "программистом ведущей исследовательской организации Минобороны России", и ряд его сообщников взломали системы нефтеперерабатывающего завода за пределами США и внедрили вредоносное ПО.В период с февраля по июль 2018 года Гладких и его сообщники, предположительно, совершали аналогичные операции против других предприятий энергетического сектора США и "безуспешно пытались взломать компьютерные системы американской компании".

https://ria.ru/20220325/kiberataki-1779967999.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, государственный департамент сша, вашингтон, евгений гладких