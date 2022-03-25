https://ria.ru/20220325/naemniki-1780101331.html
В Минобороны заявили об уменьшении числа наемников на Украине
В Минобороны заявили об уменьшении числа наемников на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
В Минобороны заявили об уменьшении числа наемников на Украине
На территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств, они будут безжалостно уничтожаться, сообщил на брифинге начальник... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:14
2022-03-25T16:14
2022-03-25T16:33
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. На территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств, они будут безжалостно уничтожаться, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской."Кроме того, с подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 тысяч 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. На них не распространяются правила ведения войны, и они будут безжалостно уничтожаться", - заявил он.Рудской заявляет, что численность иностранных наемников снижается, чему способствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки. Как утверждает Рудской, только в Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта было уничтожено более 200 и ранено свыше 400 боевиков. По его словам, в течение последних семи суток на Украину не прибыло ни одного иностранного наемника, наблюдается их отток, на территории Польши, Венгрии и Румынии сбежали 285 боевиков.Рудской надеется, что они сбежали без "Стингеров" и "Джавелинов". "Предыдущий опыт показал, что ПЗРК и ПТРК довольно быстро растекаются по всему свету вместе с наемниками, которые возвращаются домой", - заключил он.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778426927.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
16:14 25.03.2022 (обновлено: 16:33 25.03.2022)
В Минобороны заявили об уменьшении числа наемников на Украине
Минобороны сообщило об уменьшении числа наемников на Украине
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. На территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств, они будут безжалостно уничтожаться, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской.
"Кроме того, с подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 тысяч 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. На них не распространяются правила ведения войны, и они будут безжалостно уничтожаться", - заявил он.
Рудской заявляет, что численность иностранных наемников снижается, чему способствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки. Как утверждает Рудской, только в Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта было уничтожено более 200 и ранено свыше 400 боевиков. По его словам, в течение последних семи суток на Украину
не прибыло ни одного иностранного наемника, наблюдается их отток, на территории Польши
, Венгрии
и Румынии
сбежали 285 боевиков.
Рудской надеется, что они сбежали без "Стингеров" и "Джавелинов". "Предыдущий опыт показал, что ПЗРК и ПТРК довольно быстро растекаются по всему свету вместе с наемниками, которые возвращаются домой", - заключил он.