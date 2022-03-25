https://ria.ru/20220325/naemniki-1780101331.html

В Минобороны заявили об уменьшении числа наемников на Украине

В Минобороны заявили об уменьшении числа наемников на Украине - РИА Новости, 25.03.2022

В Минобороны заявили об уменьшении числа наемников на Украине

На территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств, они будут безжалостно уничтожаться, сообщил на брифинге начальник... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:14

2022-03-25T16:14

2022-03-25T16:33

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. На территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств, они будут безжалостно уничтожаться, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской."Кроме того, с подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 тысяч 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. На них не распространяются правила ведения войны, и они будут безжалостно уничтожаться", - заявил он.Рудской заявляет, что численность иностранных наемников снижается, чему способствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки. Как утверждает Рудской, только в Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта было уничтожено более 200 и ранено свыше 400 боевиков. По его словам, в течение последних семи суток на Украину не прибыло ни одного иностранного наемника, наблюдается их отток, на территории Польши, Венгрии и Румынии сбежали 285 боевиков.Рудской надеется, что они сбежали без "Стингеров" и "Джавелинов". "Предыдущий опыт показал, что ПЗРК и ПТРК довольно быстро растекаются по всему свету вместе с наемниками, которые возвращаются домой", - заключил он.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778426927.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр