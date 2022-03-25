Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны заявили об уменьшении числа наемников на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/naemniki-1780101331.html
В Минобороны заявили об уменьшении числа наемников на Украине
В Минобороны заявили об уменьшении числа наемников на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
В Минобороны заявили об уменьшении числа наемников на Украине
На территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств, они будут безжалостно уничтожаться, сообщил на брифинге начальник... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:14
2022-03-25T16:33
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777049160_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_3ede41124f2a3e6be89b0e15c4f4b37c.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. На территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств, они будут безжалостно уничтожаться, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской."Кроме того, с подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 тысяч 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. На них не распространяются правила ведения войны, и они будут безжалостно уничтожаться", - заявил он.Рудской заявляет, что численность иностранных наемников снижается, чему способствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки. Как утверждает Рудской, только в Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта было уничтожено более 200 и ранено свыше 400 боевиков. По его словам, в течение последних семи суток на Украину не прибыло ни одного иностранного наемника, наблюдается их отток, на территории Польши, Венгрии и Румынии сбежали 285 боевиков.Рудской надеется, что они сбежали без "Стингеров" и "Джавелинов". "Предыдущий опыт показал, что ПЗРК и ПТРК довольно быстро растекаются по всему свету вместе с наемниками, которые возвращаются домой", - заключил он.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778426927.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777049160_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_dce4019bfc63ccad7202a00ab0899c6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
16:14 25.03.2022 (обновлено: 16:33 25.03.2022)
 
В Минобороны заявили об уменьшении числа наемников на Украине

Минобороны сообщило об уменьшении числа наемников на Украине

© REUTERS / Kai PfaffenbachИностранные наемники во Львове, Украина
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Иностранные наемники во Львове, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. На территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств, они будут безжалостно уничтожаться, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской.
"Кроме того, с подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 тысяч 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. На них не распространяются правила ведения войны, и они будут безжалостно уничтожаться", - заявил он.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
Рудской заявляет, что численность иностранных наемников снижается, чему способствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки. Как утверждает Рудской, только в Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта было уничтожено более 200 и ранено свыше 400 боевиков. По его словам, в течение последних семи суток на Украину не прибыло ни одного иностранного наемника, наблюдается их отток, на территории Польши, Венгрии и Румынии сбежали 285 боевиков.
Рудской надеется, что они сбежали без "Стингеров" и "Джавелинов". "Предыдущий опыт показал, что ПЗРК и ПТРК довольно быстро растекаются по всему свету вместе с наемниками, которые возвращаются домой", - заключил он.
Добровольцы специального батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 13:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Американский наемник рассказал об угрозах украинских националистов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала