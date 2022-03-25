https://ria.ru/20220325/myaso-1780086126.html

Липецкая область за два месяца увеличила производство мяса на 9,5%

Липецкая область за два месяца увеличила производство мяса на 9,5% - РИА Новости, 25.03.2022

Липецкая область за два месяца увеличила производство мяса на 9,5%

За два первых месяца 2022 года в регионе произведено 58 тысяч тонн мяса, что на 9,5% больше, чем за этот же период прошлого года. Надои молока за январь –... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:52

2022-03-25T15:52

2022-03-25T15:52

липецкая область

мясо

молоко

экономика

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ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. За два первых месяца 2022 года в регионе произведено 58 тысяч тонн мяса, что на 9,5% больше, чем за этот же период прошлого года. Надои молока за январь – февраль составили 44,8 тысячи тонн, превысив прошлогодний показатель на 1,8%, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Глава региона уточнил, что большая часть произведенного мяса скота и птицы приходится на долю сельхозпредприятий региона - 53,6 тысячи тонн, что на 11% больше, чем в первые месяцы 2021 года. Свинины заготовлено 21,4 тысячи тонн, птицы – 30,7 тысячи тонн. Валовой надой молока за январь-февраль текущего года составил 44,8 тысячи тонн, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Яиц получено более 116 миллионов штук или на 17,7% больше, из них пищевых яиц - 75,7 миллиона штук. Это на 7 миллионов больше, чем за аналогичный период годом ранее.Артамонов подчеркнул, что объем мяса свинины, производимой в Липецкая область в пять раз превышает рекомендуемые в России годовые рациональные нормы потребления, мяса птицы – более чем в четыре раза, пищевого яйца – более чем в 2,5 раза."Акцент на внедрение инноваций определяет успешное развитие областного АПК в целом, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – подчеркнул глава региона Артамонов.

https://ria.ru/20220322/podderzhka-1779432995.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мясо, молоко, экономика