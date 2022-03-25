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Липецкая область за два месяца увеличила производство мяса на 9,5%
Липецкая область за два месяца увеличила производство мяса на 9,5% - РИА Новости, 25.03.2022
Липецкая область за два месяца увеличила производство мяса на 9,5%
За два первых месяца 2022 года в регионе произведено 58 тысяч тонн мяса, что на 9,5% больше, чем за этот же период прошлого года. Надои молока за январь –... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:52
2022-03-25T15:52
2022-03-25T15:52
липецкая область
мясо
молоко
экономика
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ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. За два первых месяца 2022 года в регионе произведено 58 тысяч тонн мяса, что на 9,5% больше, чем за этот же период прошлого года. Надои молока за январь – февраль составили 44,8 тысячи тонн, превысив прошлогодний показатель на 1,8%, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Глава региона уточнил, что большая часть произведенного мяса скота и птицы приходится на долю сельхозпредприятий региона - 53,6 тысячи тонн, что на 11% больше, чем в первые месяцы 2021 года. Свинины заготовлено 21,4 тысячи тонн, птицы – 30,7 тысячи тонн. Валовой надой молока за январь-февраль текущего года составил 44,8 тысячи тонн, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Яиц получено более 116 миллионов штук или на 17,7% больше, из них пищевых яиц - 75,7 миллиона штук. Это на 7 миллионов больше, чем за аналогичный период годом ранее.Артамонов подчеркнул, что объем мяса свинины, производимой в Липецкая область в пять раз превышает рекомендуемые в России годовые рациональные нормы потребления, мяса птицы – более чем в четыре раза, пищевого яйца – более чем в 2,5 раза."Акцент на внедрение инноваций определяет успешное развитие областного АПК в целом, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – подчеркнул глава региона Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мясо, молоко, экономика
ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости
. За два первых месяца 2022 года в регионе произведено 58 тысяч тонн мяса, что на 9,5% больше, чем за этот же период прошлого года. Надои молока за январь – февраль составили 44,8 тысячи тонн, превысив прошлогодний показатель на 1,8%, сообщил губернатор Игорь Артамонов
.
Глава региона уточнил, что большая часть произведенного мяса скота и птицы приходится на долю сельхозпредприятий региона - 53,6 тысячи тонн, что на 11% больше, чем в первые месяцы 2021 года. Свинины заготовлено 21,4 тысячи тонн, птицы – 30,7 тысячи тонн. Валовой надой молока за январь-февраль текущего года составил 44,8 тысячи тонн, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Яиц получено более 116 миллионов штук или на 17,7% больше, из них пищевых яиц - 75,7 миллиона штук. Это на 7 миллионов больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Артамонов подчеркнул, что объем мяса свинины, производимой в Липецкая область в пять раз превышает рекомендуемые в России годовые рациональные нормы потребления, мяса птицы – более чем в четыре раза, пищевого яйца – более чем в 2,5 раза.
"Акцент на внедрение инноваций определяет успешное развитие областного АПК в целом, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – подчеркнул глава региона Артамонов.